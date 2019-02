Anzeige

Forscher Sammler will König Ludwigs Tod aufklären Um König Ludwig II. dreht sich das ganze Leben von Sepp Schleicher aus Deining. Nun hat er wohl neue Erkenntnisse über ihn.

Von Michael Sperger

Merken

Mail an die Redaktion Stolz präsentiert Sepp Schleicher sein kostbares Buch. Foto: Michael Sperger, Matthias Balk, armin Weigel/Dpa

Deining.König Ludwig II. starb am 13. Juni 1886 gestorben. Um die Art und Weise ranken sich bis heute zahlreiche Gerüchte: Mord und Selbstmord waren immer wieder im Gespräch. Dieses Rätsel will ein Mann aus Deinig. Im Wohnzimmer von Sepp Schleicher steht eine dunkle Totenmaske des verstorbenen Königs. Sie zeigt Ludwig mit einem langen Kinnbart, ähnlich wie ihn auch Schleicher heute trägt – ein Zufall, wie er sagt. In seiner Hand hält er ein blaues Buch, das mit Elfenbein verziert ist. Der Inhalt soll den Tod seines Lieblingskönigs endgültig klären.

#### ########## ####### ##### ### ###### #### ############, ### ### ### ############ ## ### ###. ######### ##### ## #### ##### ## ###### ######. #### ###### #### ### #### ### #######, ########, ############ ### ####### ######, ### ##### ##### ## ##### ###### #####. ### ########## ######, ### ######-######## ###### ### ### ###### ############# ########## „#“ ###### ##### ######### ############ ### ########.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### #### ## ###### ##### #### ########## ## ### ###### ### ##### ### ### ##### ###### ##. ###### ### ### ###### ##########. „##### ###### ### #### ####### ###########.“ ##### #########, ##### ######, ##### ################# – ### ########## ### ### ##### ## ######### ######## ### #######. ### ###### ##### ######## #### ##################. ### ###### ### ## ###### ### ##### ####### ##### ### ###### ### #########. #### ## ########## ## ##### ### ####### ######-####### ### #### ###### ######, ##### ### ##### ##-####### ###### ##### ## ####. ## ###### #### ## #### #### ########, ### ##### ###### ### ##### ######.

###### ####### ## ### ######-#########

### ### #### ########### #### ### ######### ######## ##### #### #### ### ######-########. ## ### ##### ######, ### ## ###### ###### ##### ### #### ##### ###### ## ####### ########## ### ##############. #### ### #### ### ### ########### #### ### ### ##### ### #### ## ####. „#### ## #### ########## ###### ############ ###### ######, ###### ### #### ### ######## ####.“ ## #### ####, ###### #### ### ###### ###, ##### ###### ##. ### ######## ###### ## ##### ######### ### ############# ### ######### #######. ##### ### ###### ### #### ##### #### ############ ######## ### ###### ####### ### #########. #### ###### ######## ########### ### ######## ######### ##### ###### ### #### ### #####.

## ##### #### ### #### ########## ### ### ##### #### ### ####, ### ##### ####### ### ### ######## ### ####### ####### ##### ####### ##### ####. ### #### ###### ### ## ####### ## #### ### ## ######, ### ####### ### ######### ## ##########. „## ##### ########### #### ######## #####-#####“, #### ##########. ####### ####### ## ### ### ####### ######. #### ## #### ##### ## ##### ##########. „#### ####### ######## ### ### ###### #######: ### ##### ### ##### ###### #### ############“, #### ##########.

#### ##### #################### ########## ### #### #### ### ##### ####### ## ########. ########## ###### ##### ############ ## ##. ####### ### ## ### ##.## ### ## ### ################# ###. „#### #### ### ##, ### ##### ######## ## ##############“, #### ### ##-#######. #### ###### ## ##############.

#### ###### ############ ### ### ##### ### #### ########## ##### #### ## ### #### #####. ## ######### ##### ######## ###### ######## ### ### ##### #### ##### ##############. ### ######### ##### ## ### ##### #### ###### #### #### #### ########## ### ## ### #######. ### #### ## #### #### ###### ### ####### ########## ### #########. ########## ### ##### ####### ### ############ ###### #### ## ### ##### ##########. „######## #### ### ### ######, ### ###### ###### #### ### ### ##### ### #### #####.“ ## ######### #### ### ######## ####### ### ############ ### ############# ### ### ########### #######. „######## #### ### ###### #####, ### ### ### ### #### #####, ### ###### ###### ## ######.

#### ############## ## #####

### ### ########### #### ## ### ### ### ###### ######### #### ########## #### ####. „#### ### ##### ##### ####### ####, #### ### ### #########.“ #### ## ### ######## ### ###### ############### ##### ## ###### ## ####, ### #### ##### ###### ##### ####### ###. #### ### ### ### #### ### #### ###### ############## ## ###### #####. ########## ######## ### ######### ### #############. ## ##### ######## ###### ## #### ####.

### ####### #### ###### ##### #### #### ###### ### ### ##### ## ###. ########## ######### ##### #### ## ### #####. ####### #### ## ### ##### ######## ## ### #### ### #######. „##### ###### ###### ### ##### #### ## ########. ### #### ### ### ### #######“, #### ##. ######## #### ### ###### ### ############ ### ######.

########## ###### #####, #### ######## ######## #### ##### ###### ##. #####. ####### #### ## ###### ##### #### #########, ## ### ### ### ############# ######### ###########.

#### ### ######## ### ########:

#### ###### ### ####### ########### ### ######## ### ########.### ########### ############# ### ##### ###### ### ### ##########: ### ## ### ######## ####### ### ##### ### ### #########.#### ###### ### ########### ### ### ############## ########.#### ###### ### ########### ### ### ########## #####.#### ###### ### ################ ### ######## ### ########.