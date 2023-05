Durchsuchung in Nürnberg Mutmaßliche Dealer werfen Kühlschrank voller Drogen aus dem dritten Stock

Merken

Mail an die Redaktion Einen mit Drogen gefüllten Kühlschrank haben Betroffene am Montag letzte Woche in Nürnberg aus dem Fenster geworfen. −Symbolbild: Christoph Soeder/dpa

Nürnberg, Stadt.Einen mit Drogen gefüllten Kühlschrank haben mutmaßliche Dealer am Montag vergangene Woche in Nürnberg aus dem Fenster geworfen. Damit wollten sie wohl verhindern, dass die Beamten, die sie für eine Wohnungsdurchsuchung besuchten, diesen entdeckten.

Nach einem Hinweis, dass in einer Wohnung in der Herriedener Straße mit Drogen gehandelt werde, durchsuchten mehrere Polizeistreifen an dem Abend um kurz nach 22 Uhr die betroffene Wohnung im Stadtteil Röthenbach West. Noch während sich die Polizeibeamten Zutritt zur Wohnung verschafften, warfen die Betroffenen einen mit verschiedenen Drogen gefüllten Kühlschrank aus dem dritten Obergeschoss in den Hinterhof des Anwesens. Damit wollten sie wohl verhindern, dass die Beamten den Kühlschrank entdeckten.







Ein 28-jähriger Mann versuchte nach dem Kühlschrank-Wurf laut Polizeibericht sofort zu flüchten, konnte aber festgenommen werden. In der Wohnung wurden zwei weitere Männer im Alter von 43 und 46 Jahren und eine 34-jährige Frau festgenommen.

Kripo ermittelt

Insgesamt stellten die Beamten über 800 Gramm Marihuana, mehrere Gramm synthetischer Drogen sowie Bargeld und andere Rauschgiftutensilien sicher. Gegen die vier mutmaßlichen Drogendealer wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das zwischenzeitlich vom zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernommen worden ist. Unter anderem werden sich die vier Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln verantworten müssen.

− kl