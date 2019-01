Anzeige

Hilfskräfte Neumarkter helfen bei Schneechaos mit 15 Einsatzkräfte des THW aus Neumarkt kämpften gegen Schneemassen. Sie könnten bald noch einmal gebraucht werden.

von Michael Sperger

Merken

Mail an die Redaktion Mit zwei Lkw fuhr das THW Neumarkt nach Oberbayern. Foto: Benedikt Aurbach

Neumarkt.Es war Donnerstagabend, als das Technische Hilfswerk (THW) in Neumarkt für einen besonderen Einsatz alarmiert worden war. Gegen 1 Uhr waren dann 15 Einsatzkräfte aus dem Landkreis und der Stadt Neumarkt nach Reit im Winkl aufgebrochen. Gemeinsam mit 500 anderen Helfern arbeiteten sie in der oberbayerischen Gemeinde gegen die Schneemassen. Doch der Kampf ist noch nicht gewonnen.

„Bei so einem Einsatz ist es egal, ob ein Helfer eine blaue oder eine rote Uniform trägt.“ Benedikt Aurbach, Ortsbeauftragter des THW Neumarkt



Bei Schneehöhen von über zwei Metern begaben sich Neumarkts Ortsbeauftragter Benedikt Aurbach und seine Kolleginnen und Kollegen auf die Dächer, um sie von Schnee zu befreien. Sie legten Hydranten und Stromleitungen frei. Dabei arbeiteten sie Hand in Hand mit Feuerwehr und Bundeswehr. „Bei so einem Einsatz ist es egal, ob ein Helfer eine blaue oder eine rote Uniform trägt“, sagt Aurbach.

Ein ungewisser Einsatz



Der 29-Jährige machte sich nach der Alarmierung daran, Leute für den Einsatz zusammenzutrommeln. „Das muss natürlich mit Arbeitgeber und Familie abgesprochen werden. Denn wann der Einsatz beendet ist, kann man im Vorfeld schwer sagen.“ Knapp 300 Kilometer waren die Einsatzkräfte in zwei Lkw gefahren, um 6 Uhr in der Früh waren die Neumarkter an ihrem Einsatzort angekommen. Das THW ist in ganz Deutschland einsetzbar. Nicht selten fahren sie über die Landkreisgrenzen hinaus. „Durch die zunehmenden Wetterextreme sind wir immer öfter gefordert – sei es bei Stürmen, Hochwasser oder Starkregen“, sagt Aurbach.

Auch Feuerwehren könnten ausrücken

Die Alarmierung des THW ist Sache des Bundes, aber theoretisch könnten auch Feuerwehren aus dem Raum Neumarkt nach Oberbayern beordert werden. Stefan Berner ist im Landratsamt Neumarkt für Sicherheitsangelegenheiten zuständig. Alle Feuerwehren der Region seien je nach Ausrüstung als sogenannte Hilfeleistungskontingente für verschiedene Notfallsituationen eingeplant. Manche Feuerwehren können besser bei Hochwasser helfen, andere haben ihre Stärken bei Schneemassen.

So wie die Feuerwehr Neumarkt und weitere Feuerwehren im Landkreis. Innerhalb von 24 Stunden könnten die ehrenamtlichen Hilfskräfte dann vor Ort sein. Bei der aktuellen Lage wurden sie bisher aber noch nicht gebraucht.

Die Schneemassen haben den südlichen Teil Oberbayerns und auch Teile des Bayerischen Walds auch diese Woche fest im Griff. Straßen sind gesperrt, Schulen fallen aus und einzelne Gemeinden sind komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Der Schneeregen am vergangenen Wochenende macht den Schnee, der die Dächer bedeckt, sogar noch schwerer. Am Sonntag waren alleine vom THW 1400 überwiegend ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Mehr als 1000 von ihnen wurden zum Ende der Woche von neuen Teams abgelöst. „Ein Einsatz sollte in der Regel nicht länger als drei bis vier Tage dauern. Sonst wird die Belastung für uns zu groß“, sagt Aurbach.

Unterstützt durch Einheimische



Wenn Benedikt Aurbach und seine Unterstützer an einen Krisenort kommen, erfahren sie oft große Dankbarkeit von der dortigen Bevölkerung. „Das ist ein schönes Gefühl auf anstrengenden Einsätzen.“ So kochten die Einheimischen in der Vergangenheit für die Hilfskräfte oder brachten einen Kuchen vorbei.

„Wenn wir auf ein Hausdach steigen, sind wir immer komplett gesichert.“ Benedikt Aurbach, Ortsbeauftragter des THW Neumarkt



Von 7 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang oder manchmal noch länger dauern die Arbeiten. Meistens seien es zehn bis zwölf Stunden am Tag. Die Verantwortlichen achten dabei darauf, die Gefahr möglichst zu minimieren. „Wenn wir auf ein Hausdach steigen, sind wir immer komplett gesichert“, sagt Auerbach. Sonst könne es passieren, dass einer der Helfer unter den Schneemassen ein Dachfenster übersieht und sich bei dem Einsatz verletzt.

Der Einsatz für die Neumarkter Helfer endete am Sonntag gegen 23 Uhr. Unter der Woche müssen viele von ihnen wieder in die Arbeit. Sollte sich die Lage in Oberbayern aber nicht bessern, wäre auch ein weiterer Trip ins Gefahrengebiet denkbar. „Wenn der Schnee jetzt wegtaut, könnten wir auch diese Woche wegen Hochwasser ausrücken.“

Mehr aus Neumarkt und Umgebung: