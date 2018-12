Anzeige

Verkehr Schwerer Unfall auf Brücke bei Velburg Am Freitag kam es auf der A3 in Höhe der Krondorftalbrücke im Kreis Neumarkt zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Mail an die Redaktion Auf der Krondorftalbrücke bei Velburg kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Stefan Puchner/dpa

Velburg.Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte waren die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Krondorftalbrücke bei Velburg (Landkreis Neumarkt) am Freitagabend. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte, befuhr der Fahrer eines Paketzustelldienstes gegen 20 Uhr die Bundesautobahn A3 in Richtung Nürnberg. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer mit seinem Wagen auf der Krondorftalbrücke ungebremst auf einen vor ihm fahrenden US-Militär-Truck auf.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierten dort mit einem in Richtung Regensburg fahrenden Sattelzug. Der Fahrer des Paketzustelldienstes wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Rettungsspreitzer geborgen werden. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Regensburg eingeliefert.

Die beiden US-Militärangehörigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Laut Schätzungen der Einsatzkräfte dürfte sich der Gesamtschaden auf einen sechsstelligen Betrag belaufen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Regensburg musste von 20.05 Uhr bis zur Bergung der Fahrzeuge nach Mitternacht komplett gesperrt werden. Ebenso musste die linke Spur der Gegenfahrbahn gesperrt werden. Mit vor Ort waren auch die örtlichen Feuerwehren sowie der Rettungsdienst.

