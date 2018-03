Angeschaut Gschmackiger „Bauernseufzer“ im TV Das junge Neumarkter Trio tritt am kommenden Sonntag bei den Brettl-Spitzen im Bayerischen Fernsehen auf.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Bauernseufzer spielt am Sonntag bei den Brettl-Spitzen Foto: Bauernseufzer

Neumarkt.Die traditionelle Wirtshauskultur in Bayern hat immer mehr junge Gesichter. Dafür sorgt Jürgen Kirner, Gastgeber der BR-Sendung Brettl-Spitzen und Gründer der Couplet AG. Am kommenden Sonntag holt er wieder Nachwuchs aus der Oberpfalz ins Programm. Das Trio Bauernseufzer aus Deining (Lkr. Neumarkt) hat sich mit seinem Wirtshauskabarettprogramm „Grod schäi is“ bereits einen Namen in der Region gemacht. Am Sonntag musizieren sie nun vor hunderttausenden Zuschauern, die die Ausstrahlung (18. März, 20.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen) vor den Fernsehgeräten mitverfolgen werden. Crissy Simon, Markus Moosburger und Stefan Brock spielen allesamt seit ihrer Kindheit ein Instrument. Markus Moosburger hatte mit fünf Jahren seinen ersten öffentlichen Auftritt. Auch Crissy spielte schon als Zwölfjährige mit einer Freundin bei Musikantenstammtischen auf und Stefan Brock gründete mit seinem Vater das Bläserduo Brock. Aus verschiedenen Formationen kannte man sich und fand schließlich als Trio zusammen. Crissy und Markus waren als Duo Zwiadfach auch schon bei den Brettl-Spitzen dabei. Damals schwärmten sie: „Die Brettl-Spitzen haben wir immer nur von unten gesehen. Dass wir da jetzt selber mitmachen dürfen, ist unwahrscheinlich!“ Das Motto der sechsten Veranstaltung, die im November im Münchner Hofbräuhaus aufgezeichnet wurde, lautet „...leben und leben lassen“.

Neben den Musikern der Couplet AG gehören Gitti Walbrunn („Dahoam is dahoam“) und die Oberpfälzerin Kathrin Anna Stahl zu den Stammgästen. Premiere feiern drei Gruppen aus Niederbayern. Die an die 50er-Jahre-Musik erinnernde Formation „Conny & die Sonntagsfahrer“ aus dem Gäuboden, „Da Franze & sei Spezi“ aus dem Bayerischen Wald und der Passauer Kabarettist Martin Frank, der die Ratschkathl vom Lande gibt. Das Duo Zwoagschroa hat den Auftritt bei den Brettl-Spitzen auf der Oiden Wiesn am Münchner Oktoberfest gewonnen. Im Festzelt „Zur Schönheitskönigin“ überzeugten sie Jury wie Publikum im Gesangs-Wettbewerb „Jetzt sing i“.

Der aus Hemau (Lkr. Regensburg) stammende Moderator, Sänger und Schauspieler Jürgen Kirner, der schon als Kind mit seinem Großvater Couplets sang, sieht die Brettl-Spitzen als ein Forum für die neuen Talente des frechen Volksgesangs. Er selbst hat einen erheblichen Anteil daran, dass diese traditionelle Wirtshauskultur wieder so großen Anklang findet. Durch unzählige Auftritte der Couplet AG, die Kirner vor 25 Jahren gründete, wurde das, was einst Künstler wie Karl Valentin schufen, neu belebt.