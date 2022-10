Großeinsatz in der Südstadt Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Schießerei in Nürnberg - Täter flüchtig

Mail an die Redaktion Größerer Polizeieinsatz in Nürnberg in der Landgrabenstraße. Die Polizei hat den Bereich nach einem versuchten Tötungsdelikt abgesperrt. Foto: vifogra

Nürnberg, Stadt.Bei einer Schießerei vor einem Restaurant in Nürnberg am Montagabend ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

Gegen 20 Uhr waren bei der Einsatzzentrale der Polizei in Mittelfranken mehrere Notrufe über eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Restaurant in der Landgrabenstraße in der Südstadt eingegangen. Einzelne Zeugen berichteten außerdem, dass sie Schussgeräusche wahrgenommen hatten.







Die ersten vor Ort eintreffenden Streifen stellten zwei Männer mit Schussverletzungen fest und leisteten umgehend erste Hilfe. „Einer der Männer war so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, wo er kurz darauf verstarb“, berichtete die Polizei am späten Abend. Auch die zweite Person erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Großfahndung nach Täter läuft

Die einsatzleitende Polizei Nürnberg-Süd leitete am Abend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter ein. Diese dauern zur Stunde (Stand 23 Uhr) an. In die Fahndung seien neben Beamten der Nürnberger Polizei auch Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat indes die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen eingeleitet, welche durch die Nürnberger Mordkommission fortgeführt werden. Am Tatort wurde laut Polizei eine Schusswaffe gefunden. „Ob es sich hierbei um die Tatwaffe handelt ist noch unklar und Gegenstand weiterer Untersuchungen“, hieß es. Neben der Spurensicherung am Tatort werden vor Ort Zeugen befragt. Via Twitter bat die Polizei Mittelfranken, die Gegend zu meiden und weiträumig zu umfahren.

Hintergründe unklar

Die Hintergründe der Tat blieben auch am späten Abend noch unklar. Die Polizei sei bis auf Weiteres mit starken Kräften in dem Bereich präsent. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

− cav