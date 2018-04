Bewerbung Ideen für das Ziel „Kulturhauptstadt“ Nürnberg will Europas Kulturhauptstadt 2025 werden. Bürger können dazu Projekte einreichen, warum die Stadt gewinnen soll.

Mail an die Redaktion Die Kaiserburg ist ein Wahrzeichen Nürnbergs. Foto: Karmann/dpa

Nürnberg.Das Bewerbungsbüro Kulturhauptstadt Europas 2025 der Stadt Nürnberg ruft zum Open Call auf: Interessierte können dabei zum Beispiel soziale, künstlerische oder ökologische Projekte für die Bewerbungsphase auf der Online-Plattform opencall.n2025.de einreichen. Anschließend stimmen die Bürger darüber ab. Wer die meisten Stimmen erhält, kann sich über eine Unterstützung von bis zu 5000 Euro freuen.

Die Stadt und das Leben aktiv zu gestalten, darum geht es bei dem Open Call. Er richtet sich an alle Bürger jeder Altersgruppe – sowohl in der Stadt Nürnberg, als auch in der ganzen Metropolregion. Die Umsetzung der Projekte soll 2018 und 2019 erfolgen. Die Ideen müssen sich mit mindestens einem der drei folgenden Themen befassen: Was soll in der Stadt verändert werden? Welche Ideen gibt es zu Europa? Wie wirkt sich Geschichte auf das Leben in der Stadt aus?

Mit dem Open Call verfolgt das Bewerbungsbüro Kulturhauptstadt Europas 2025 der Stadt Nürnberg einen partizipativen Ansatz, bei dem sich die Bürger aus Nürnberg und der Metropolregion aktiv in den Bewerbungsprozess einbringen können und selbst entscheiden, welche Ideen sie realisiert sehen möchten.

Nach der Registrierung auf der Plattform müssen die Teilnehmer ein Formular ausfüllen. Dann wird das Projekt gespeichert, vom Bewerbungsbüro geprüft und anschließend freigegeben. Ideen, die sich als umsetzbar erweisen und den Teilnahmebedingungen entsprechen, werden auf der Internetseite eingestellt. Jedes Vorhaben braucht darüber hinaus einen Partner, der bereits dort aktiv ist, wo das Projekt umgesetzt werden soll – beispielsweise ein Unternehmen, eine Galerie oder einen Verein.

In der Abstimmungsphase können schließlich alle, die sich auf der Plattform registrieren, pro Projekt eine Stimme vergeben. Mindestens zehn Ideen können mit dem vorhandenen Budget realisiert werden. Die jeweiligen Projekte werden in enger Zusammenarbeit mit dem Bewerbungsbüro umgesetzt.

Die Einreichungsphase beginnt am Dienstag und endet am 10. Juni 2018. Nach einer Woche, die für die Prüfung der zuletzt eingereichten Projekte durch das Bewerbungsbüro vorgesehen ist, beginnt die Abstimmungsphase. Sie startet am 18. Juni und endet am 13. Juli 2018.

Das Bewerbungsbüro hat Sprechzeiten für den Open Call eingerichtet, bei denen Fragen und Anregungen aller Art besprochen werden können: Das Büro in der Spitalgasse in Nürnberg ist montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Zudem ist das Bewerbungsbüro per E-Mail an n2025@stadt.nuernberg.de erreichbar.

