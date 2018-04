Unterhaltung Kabarettist gibt ein Konzert Am Mittwoch erleben Besucher in Fürth einen besonderen Abend mit Volker Heißmann und dem Pavel Sandorf Quartett.

Mail an die Redaktion Volker Heißmann tritt am Mittwoch in Fürth auf. Foto: Karmann/dpa

Fürth.Ein etwas anderes Kirchenkonzert mit Volker Heißmann und dem Pavel Sandorf Quartett findet am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Kirche St. Georg in Nürnberg-Ziegelstein statt. Das Motto lautet: Lieder, Lachen, Lobgesang. Das Konzert ist eine Veranstaltung der Comödie Fürth im Zuge des 42. Jahresprogramms des Vereins zur Pflege der Kirchenmusik. Insgesamt finden 13 Konzerte in sieben Kirchen 2018 statt. Der Eintritt kostet 25 Euro. Schüler, Studenten und Azubis zahlen nur 15 Euro. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind frei. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kulturinformation im Künstlerhaus unter der (09 11) 2 31 40 00.

