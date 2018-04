Nürnberg Obdachlose finden Zuflucht Am Tag der Bahnhofsmission am 21. April beteiligen sich auch die Nürnberger. Zahlreiche Menschen nehmen die Hilfe an.

Mail an die Redaktion Der 21. April ist der Tag der Bahnhofsmission. Foto: Lisa Ducret/dpa

Nürnberg.Am bundesweiten Tag der Bahnhofsmission am Samstag beteiligen sich auch einige bayerische Hilfseinrichtungen. „Menschen bewegen. Bahnhofsmission“ lautet das Motto des diesjährigen Aktionstages, an dem Bahnhofsmissionen über ihre Arbeit informieren und ein buntes Programm bieten. Obdachlose, Flüchtlinge, psychisch Kranke oder Reisende – sie alle finden in den 13 bayerischen Bahnhofsmissionen Zuflucht und Hilfe. Auch in Nürnberg nutzen jedes Jahr zahlreiche Menschen das unbürokratische Gemeinschaftsangebot der katholischen und evangelischen Kirche. Der Aktionstag soll an bedürftige Menschen erinnern.

Aktionstag

