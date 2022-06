Anzeige

Nürnberg Obdachlose im Rollstuhl verletzt Schlafplatz-Nachbarn lebensgefährlich

Die Polizei in Nürnberg ermittelt gegen eine Obdachlose, die ihren Schlafplatz-Nachbarn lebensgefährlich verletzt haben soll.

Nürnberg, Stadt.Eine betrunkene obdachlose Frau im Rollstuhl hat in Nürnberg mehrmals auf den Kopf eines Obdachlosen eingetreten und ihn dabei lebensgefährlich verletzt.

Der 49-Jährige habe an seinem Schlafplatz neben der 53-Jährigen gelegen, als diese ihn plötzlich attackiert habe, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Warum die Frau ihr Opfer angriff, war zunächst unklar. Der Mann kam nach dem Vorfall am Samstag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.







Die Verdächtige sollte zur Prüfung eines Haftbefehls noch im Laufe des Sonntags einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Ermittelt wird wegen versuchter Tötung.

− dpa