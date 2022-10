Täter auf der Flucht Tödliche Schießerei in Nürnberg: Polizei veröffentlicht neue Details

Mail an die Redaktion Bei Schüssen in der Nürnberger Südstadt ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Polizisten stehen neben einer Straßenbahn in der Nähe des Tatorts. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg, Stadt.Die Nürnberger Polizei macht nach einem Tötungsdelikt am Montagabend bei ihren Ermittlungen erste Fortschritte: Derzeit werde gezielt nach einem Verdächtigen gefahndet.

Die Mordkommission der Nürnberger Kripo hat den Täter zwar nach wie vor nicht festnehmen können, sucht nun aber gezielt nach einem männlichen Verdächtigen.







Polizei: Namentlich bekannter Täter und Opfer kannten sich

Nach aktuellem Ermittlungsstand suchte sich der Täter seine Opfer nicht wahllos aus. Mehrere Zeugenaussagen deuten demnach darauf hin, dass sich die drei Beteiligten kannten und mutmaßlich ein Streit vorausgegangen war. Die Beamten konzentrieren sich bei ihrer Arbeit jetzt auf die Beziehung zwischen den Männern sowie den Hintergrund des Streits.

Die Alarmierung über die Schießerei ging bei der Polizei am Montagabend gegen 20 Uhr ein. Zwei Männer wurden durch eine Schusswaffe verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo einer der beiden starb. Nach wie vor ist unklar, ob die am Tatort gefundene Schusswaffe auch tatsächlich die Tatwaffe war. Hierzu laufen Untersuchungen.

Die Hinweise auf den Gesuchten ergaben sich durch mehrere Zeugenbefragungen, die noch am Abend von den Ermittlern durchgeführt wurden. Der Mann ist der Polizei namentlich bekannt, sein Aufenthaltsort jedoch nicht.

Nach wie vor Zeugen gesucht

Nichtsdestotrotz bittet die Polizei weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken ist unter 0911/2112-3333 zu erreichen.

− lha