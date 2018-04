Personal Wirbel bei Nürnbergs Polizei Ein überraschender Wechsel an der Polizeispitze sorgt für Ärger. Morgen soll das Kabinett für Klarheit sorgen.

Von Nürnberg-Korrespondent Nikolas Pelke

Damals noch fest im Sattel: Johann Rast bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik im April 2018 in Nürnberg. Foto: Pelke

Nürnberg.Ärger und Querelen soll es bei der mittelfränkischen Polizei laut Schlagzeilen geben. Grund ist ein überraschender Personalwechsel an der Polizeispitze. Johann Rast soll bereits Ende Juni seinen Hut nehmen. Der amtierende Polizeichef wird durch den „Wunschkandidaten“ des neuen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und bisherigen Vizepräsidenten, Roman Fertinger, ersetzt. Diese Entscheidung hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Samstag via Zeitung bestätigt. Demnach soll das Kabinett die Personalie bereits morgen abschließend behandeln.

Vorher hat die Gerüchteküche zum Hintergrund des Führungswechsels nicht nur im Blätterwald gebrodelt. Roman Fertinger, der nun von Herrmann offiziell zum designierten Nachfolger ausgerufen worden ist, sei ein „Vertrauter“ von Söder, hat es vorher geheißen. Bei diesen Schlagworten steht besonders in Wahlkampfzeiten schnell der Verdacht von Vetternwirtschaft im Raum. Garniert wird dieses unterschwellige Misstrauen mit der Tatsache, dass Roman Fertinger, der sich vom einfachen Streifenbeamten zum Spitzenpolizisten hochgearbeitet hat, ein überzeugter, weil bekennender Christ ist.

CSU-Granden waren Gäste



Ferner sei Fertinger ein „führender Kopf“ der „Christlichen Polizeivereinigung“ (CPV), schreibt der Polizeireporter des Bayerischen Rundfunks, Oliver Bendixen, der die geplante Personalrochade bei der Polizei vor wenigen Tagen publik gemacht hatte. Laut Bendixen verstehe sich die CVP „als überkonfessionelle Gruppierung christlich orientierter Polizisten“. Diese pflege „enge Kontakte zu Mitgliedern der Staatsregierung“. Die fränkischen CSU-Granden Günther Beckstein, Joachim Herrmann sowie Markus Söder seien „immer wieder Gäste der CPV-Jahresempfänge“ gewesen.

Was nach Geheimtreffen klingen mag, ist im Licht der Realität betrachtet weniger spektakulär und kaum konspirativ. Richtig ist, dass Innenminister Herrmann beim 30. Jahresempfang der Christlichen Polizeivereinigung am 18. März in Nürnberg unter dem Motto „Wertschöpfung durch Wertschätzung“ gesprochen hat. Dabei soll Herrmann die hohe Bedeutung des christlichen Berufsverbands hervorgehoben und mit folgenden Worten gelobt haben: „Die Christliche Polizeivereinigung bietet auf vielfältigste Weise praktische Lebens- und Orientierungshilfen und unterstützt damit unsere Polizisten tatkräftig in allen Lebensbereichen. Ihr großartiges Engagement zum Wohle unserer Polizeikräfte verdient höchste Anerkennung.“

Richtig ist auch, dass der Vizepräsident Roman Fertinger bei dem Empfang war. Wahr ist wohl auch, dass bei dieser Veranstaltung mit Peter Paul Gantzer sogar ein prominenter SPD-Politiker der CVP gesprochen hat. Dass mit Gantzer zumindest nach offizieller Darstellung auch der frühere Vizepräsident des bayerischen Landtags bei dem Treffen in Nürnberg teilgenommen hat, ist interessanterweise ausgerechnet dem bayerischen Staatsrundfunk keine explizite Erwähnung wert. Dort wird auch nicht erwähnt, dass Joachim Herrmann den nun scheidenden Polizeichef Rast ebenfalls seit gemeinsamen Studientagen kennen soll. Stattdessen weist Bendixen, der nach Darstellung des Staatssenders seit mehr als 40 Jahren „per Du“ sei mit der Münchner Polizei, den Rettungskräften und Feuerwehren, auf die angebliche Nähe zwischen Fertinger und Söder hin.

Führungswechsel bei der Polizei Stabwechsel: An der Spitze des Polizeipräsidiums Nürnberg steht ein Wechsel bevor. Ende Juni verabschiedet sich Johann Rast in den Ruhestand. Rast hatte seine Dienstzeit bereits um vier Jahre freiwillig verlängert. Ursprünglich ist wohl geplant gewesen, dass Rast noch ein weiteres Amtsjahr bis zum Frühjahr 2019 an seine Karriere dranhängt. Nun soll Innenminister Joachim Herrmann in Absprache mit dem neuen Ministerpräsidenten Markus Söder (beide CSU) den Stabwechsel eingeleitet haben. Herrmann bestätigte, dass der bisherige Stellvertreter Roman Fertinger Rasts Nachfolge antreten soll.

Nachfolger: Der bisherige Vizepräsident hat bei der Polizei eine steile Karriere hingelegt. Roman Fertinger (Jahrgang 1957) trat nach der Real- und Fachoberschule 1975 in die Bereitschaftspolizei ein, woraufhin er drei Jahre lang als Streifenbeamter in Nürnberg arbeitete. Von 1982 bis 1984 studierte er an der Fachhochschule in Fürstenfeldbruck und wechselte in den gehobenen Polizeidienst. 1990 trat er den höheren Polizeivollzugsdienst ein. Nach Übernahme verschiedener Leitungsaufgaben wurde er 2011 zum Polizeivizepräsidenten des Polizeipräsidiums Mittelfranken in Nürnberg berufen. (npe)

Vor dem Hintergrund der angeblichen Begleitumstände des nun bestätigten Führungswechsels – erst soll Joachim Herrmann im letzten Jahr den über 60-jährigen Johann Rast aufgefordert haben, noch ein Jahr länger bis zur Pension zu warten, jetzt soll Herrmann den Polizeichef auf Wunsch des neuen Ministerpräsidenten Söder zum schnellen Verzicht auf ein weiteres Amtsjahr gedrängt haben – könnte zumindest der Eindruck entstehen, dass Söder „seinen Vertrauten“ an die Spitze bugsieren will.

Zwei unterschiedliche Ansichten



Zumal die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Person ihres Landesvorsitzenden Peter Schall von einem „peinlichen Vorgang“ spricht. Der Landeschef der konkurrierenden Polizeigewerkschaft (DPoIG), Rainer Nachtigall, spricht von einer „personalpolitischen Entscheidung“. Dazu muss man wissen, dass beide Gewerkschaften sich als Konkurrenten verstehen. Die GdP gilt als SPD-nahe Gewerkschaft der „normalen“ Polizeibeamten. Die DPoIG fühlt sich als Vertreter der leitenden Schutzmänner und wird mit den Unionsparteien verbunden.

Aus informierten Kreisen bei der Polizei ist zu hören, dass ein gefährlicher Stillstand auf der Karriereleiter gedroht hätte, falls Johann Rast nach viermaliger Verlängerung noch ein weiteres Jahr auf dem Weg zur endgültigen Pensionsgrenze im Amt geblieben wäre. Dadurch hätte die Polizei langfristig ein Führungsproblem gedroht, weil der dann bald 65-jährige Rast potenzielle Nachfolger wie Roman Fertinger weiter blockiert hätte. Dazu muss man wissen, dass auch Roman Fertinger, der evangelische Christ und verheiratete Vater von vier Kindern, bereits über 60 Jahre alt ist.

Aus dem Polizeipräsidium gibt es offiziell nur die Bestätigung, dass „Herr Rast nach Ablauf seiner vierten, je einjährigen Verlängerung zum 30. Juni diesen Jahres in den Ruhestand“ geht. Ferner teilt die Polizeisprecherin Elke Schönwald auf Anfrage mit, dass sich weder Rast noch Fertinger an Personalspekulationen beteiligen.

