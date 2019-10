Anzeige

Einsatz Fliegerbombe sorgte für Straßensperrung Wegen eines Bombenfunds mussten am Dienstagnachmittag die A3 und die B8 zwischen Barbing und Neutraubling gesperrt werden.

Merken

Mail an die Redaktion An der A3 bei Neutraubling wurde eine Fliegerbombe gefunden. Die Autobahn und die benachbarte B8 werden für die Dauer der Entschärfung gesperrt. Foto: Böhm

Der Sperrradius beträgt rund 250 Meter.

Regensburg.Am Dienstagmittag wurde bei Sondierungsarbeiten zwischen der Autobahn A3 und der Bundesstraße 8 bei Barbing eine amerikanische Fliegerbombe gefunden. Zur Entschärfung mussten sowohl die Autobahn zwischen Regensburg-Ost und Rosenhof als auch die parallel verlaufende B8 jeweils in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Im Sicherheitsbereich rund um den Fundort der Fliegerbombe mussten zudem einige Häuser und Wohnungen evakuiert werden. 345 Bewohner waren innerhalb des von der Polizei festgelegten Sperrradius von 250 Metern gemeldet.

Rund 65 Personen wurden dort tatsächlich angetroffen und aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Betroffenen kamen der Aufforderung nach Aussage eines Polizeisprechers ohne Aufsehens nach.

Von der Räumung betroffen waren in Barbing Teile der Margaretenstraße und Am Hölzl sowie in Neutraubling Teile des Aubachwegs und der Naabstraße.

Nachdem das Gebiet evakuiert war, wurde auch die Autobahn gesperrt. Dann konnten die Kampfmittelräumer gegen 15.30 Uhr mit ihrer Arbeit beginnen. die Entschärfung der Fliegerbombe dauerte rund 45 Minuten. Anschließend wurden die umfangreichen Einschränkungen für den Verkehr wieder aufgehoben. Die Bewohner der betroffenen Gebäude konnten ebenfalls kurze Zeit später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Fliegerbombe hatte laut Angaben der Polizei ein Gewicht von 45 Kilogramm. Die Sprengmasse betrug 22 Kilogramm. Die einsatzleitende Polizeiinspektion Regensburg Süd bedankte sich nach dem Einsatz insbesondere bei der Bevölkerung, den Verkehrsteilnehmern und den Bewohnern der Häuser im Sicherheitsbereich, für ihre Geduld und das Befolgen der Anweisungen.

Im Raum Regensburg werden immer wieder Bomben gefunden – die letzte Mitte September in Schwabelweis:

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über Messenger direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/messengerWeitere Nachrichten aus dem Landkreis Regensburg lesen Sie hier.