Anzeige

Flusspegel Hochwasserscheitel bald erreicht Vor allem an Donau und Regen treten in der Oberpfalz Überschwemmungen durch Hochwasser auf. Meist wird Meldestufe 1 erreicht.

Merken

Mail an die Redaktion So sieht der Donaupegel an der Steinernen Brücke am ersten Weihnachtsfeiertag aus. Foto: Bockholt

Regensburg.Nach den Regenfällen der letzten Tage ist es in den Landkreisen Regensburg, Neumarkt, Schwandorf und Cham zu Überschwemmungen entlang einiger Flüsse gekommen. Am stärksten betroffen ist dabei der Fluss Regen, der laut dem Hochwassernachrichtendienst Bayern örtlich die Meldestufe 2 überschritt. An der Donau wird die Scheitelwelle des Hochwassers an diesem Abend erwartet. Dabei wird die Meldestufe 1 voraussichtlich nicht überschritten. An der Eisernen Brücke in Regensburg steigt der Wasserstand der Donau auf über 4 Meter. Danach ist mit Entspannung der Lage zu rechnen.

Auch in Neumarkt und Schwandorf sind Flüsse über die Ufer getreten. Hier beschränken sich die Pegel auf Meldestufe 1. Im Kreis Cham ist die Warnung bereits wieder aufgehoben. (bw)

Weitere Informationen finden Sie beim Hochwassernachrichtendienst Bayern.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!