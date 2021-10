Anzeige

Steuerfahndung Mafia-Razzia in der Oberpfalz Ermittler und SEK schlugen in drei Ländern zeitgleich zu – auch im Landkreis Regensburg. Luxusautos wurden beschlagnahmt.

Von André Baumgarten und unseren dpa-Korrespondenten

Die Polizei stellte bei einer Razzia gegen die Mafia auch mehrere Luxuswagen sicher.

Regensburg.Elf mutmaßliche Mitglieder des Mafia-Clans ‘Ndrangheta sind am Mittwoch in Deutschland, Italien und Bulgarien zeitgleich verhaftet worden. Bei der Groß-Razzia wurden auch zahlreiche Objekte in Bayern durchsucht – ein Ziel der Spezialermittler lag im Landkreis Regensburg.

# Vier Haftbefehle in Bayern vollzogen

# Aus Bayern stammen vier der nun Festgenommenen, bei sechs weiteren klickten die Handschellen in Italien, eine Person wurde in Bulgarien verhaftet. Sie alle sind nach Polizeiangaben der ‘Ndrangheta zuzurechnen, einer Mafiaorganisation, die in Kalabrien ihren Ursprung hat. Der ‘Ndrangheta werden Morde, Waffenhandel und Geldwäsche zugeschrieben. Den internationalen Drogenhandel dominieren die auch in Deutschland längst etablierten Clans.

# Im Zuge der Groß-Razzia durchsuchten Ermittler und Steuerfahnder insgesamt 46 Wohnungen und Gebäude in drei Ländern. Allein in Bayern waren mehr als 80 Beamte eingesetzt, darunter auch vom SEK. Ziele der Fahnder waren neben dem Zugriff im Landkreis Regensburg ein Objekt in München und vier in Mittelfranken. Schwerpunkt der Razzia war im Freistaat der Raum Ingolstadt, wo allein elf Objekte durchsucht wurden.

# Im konkreten Fall soll es um ein sogenanntes Umsatzsteuerkarussell gehen, ein in der organisierten Kriminalität viel genutztes Betrugsmodell. Werden Waren oder Produkte ins Ausland exportiert und nicht an Endkunden verkauft, kann sich ein Unternehmen die ausgewiesene Umsatzsteuer zurückerstatten lassen. Die Mafia nutzt das mit einem ausgeklügelten System, dem „Umsatzsteuerkarussell“.

# Steuererstattung durch Scheinrechnungen

# Das Modell sollen die Verdächtigen mit hochwertigen Autos praktiziert haben. Sie importierten und exportieren Fahrzeuge und reichten dafür Scheinrechnungen beim Finanzamt ein. So kamen sie an die Erstattungen der vermeintlich gezahlten Steuer. Insider nennen das den „größten Steuerbetrug Europas“, bei dem der deutsche Fiskus Jahr für Jahr um einen Milliardenbetrag geprellt werde.

# Bei den geheim gehaltenen Zugriffen konnten die Ermittler sehr umfangreiches Beweismaterial sicherstellen. Außerdem wurden mehrere Luxusautos der Marken Bentley, Porsche und ein Lamborghini Urus im Wert von allein fast 350 000 Euro beschlagnahmt. Federführend leitete das Münchner Zentrum der 2017 gegründeten Europäischen Staatsanwaltschaft die Groß-Razzia in drei Ländern. Unterstützt wurde sie von der Augsburger Steuerfahndung.

# Die Europäische Staatsanwaltschaft EPPO nahm ihre Arbeit nach langwierigen Abstimmungen erst im Juni auf. Zum Hauptsitz in Luxemburg wurden in allen Ländern sogenannte Delegierte Staatsanwälte installiert. Aufwendige Rechtshilfeverfahren, die bislang bei grenzüberschreitender Kriminalität Usus waren, gehören für sie der Vergangenheit an. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Bekämpfung von Umsatzsteuerkarussellen – die Spezialermittler übernehmen Fälle mit einer Betrugssumme von mehr als 10 Millionen Euro.

# Sonderbefugnisse, von denen andere träumen

# Oberstaatsanwalt Marcus Paintinger ist einer von elf deutschen Strafverfolgern mit weitreichenden Befugnissen, von denen seinen Kollegen nur träumen. Und der 47-Jährige ist kein Unbekannter: Seit 2011 jagt er quer durch ganz Europa teils weltweit agierende und bestens organisierte Kriminelle. Wie bei einem der größten Verfahren der letzten Jahr, bei dem mehr als 300 Beschuldigte bis nach Hongkong ausgemacht wurden.

# Der Name des früher in Augsburg tätigen Oberstaatsanwalt taucht bei großen und namhaften Zugriffen immer wieder auf – so auch in diesem Fall. Paintinger selbst zeigte sich mit dem Verlauf der Groß-Razzia sehr zufrieden: „Ohne die EPPO hätten die Vorbereitungen für diese Operation Monate gedauert – jetzt war das eine Frage von Wochen“.