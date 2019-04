Anzeige

Mann knockt 20-Jährigen aus Bei einer Prügelei in Mintraching wird ein junger Mann bewusstlos geschlagen. Die Umstände sind noch unklar.

Ein junger Mann droht mit geballter Faust: In Mintraching wurde ein 20-Jähriger bewusstlos geschlagen. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Mintraching.Zu einer Körperverletzung kam es bei einer Veranstaltung am Sonntag gegen vier Uhr in der Aukofener Straße in Mintraching. Bei der Prügelei wurde ein 20-Jähriger bewusstlos geschlagen. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Beschuldigt wird ein 25-Jähriger; er war laut Polizei Neutraubling stark angetrunken und wies ebenfalls eine Verletzung auf.

Die Umstände der Gewalttat sind noch unklar, es sind weitere Ermittlungen erforderlich, so ein Polizeisprecher. Zeugen sollen sich bei der Inspektion Neutraubling unter (0 94 01) 93 02 0 melden.

