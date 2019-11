Anzeige

Ehrung Ostbayerische Feuerwehren ausgezeichnet Engagierte Retter, die Jugendliche zum Mitmachen animieren: Am Mittwoch wurde der Ostbayerische Feuerwehrpreis verliehen.

Von Tino Lex

Merken

Mail an die Redaktion Die Regierungspräsidenten Rainer Haselbeck (re.) und Axel Bartelt (2. v. re) zusammen mit der Jury, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparda-Bank Michael Gruber (li.) und den ausgezeichneten Feuerwehren Foto: Tino Lex

Regensburg.Im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz fand am Mittwochabend die Verleihung des 8. Ostbayerischen Feuerwehrpreises statt. Bei der Ausschreibung konnten sich alle Feuerwehren der Region bewerben. Prämiert wurden Konzepte und Ideen, die zur Mitgliedergewinnung der Feuerwehren beitragen sowie das gesellschaftliche Engagement der Feuerwehren darstellen.

Der Liedermacher Hubert Treml hatte für diesen Anlass eigens ein paar Lieder komponiert und brachte diese in seiner unvergleichlichen Art dar: „A Feir is wos scheens, wenn’s wos zu feiern gibt, ihr hab’s an Preis verdient“, wandte er sich in Mundart an die anwesenden Feuerwehrfrauen und -männer. Am meisten aber gefiel das dem Hausherrn, Regierungspräsident Axel Bartelt. Auch sein Pendant aus Niederbayern, Rainer Haselbeck fand die Darbietungen richtig klasse und stellte bei der neunten Auslobung des Feuerwehrpreises und der Übergabe, diesmal in der Regierung von Niederbayern, den Künstler einen Auftritt in Aussicht.

Sonderpreise für gemeinsame Jugendgruppe

„Wir waren mit der Art und Weise, wie diese Bewerbungen um den Ostbayerischen Feuerwehrpreis gestaltet waren, derart überwältigt, dass wir zu den drei Preisträgern noch zwei Sonderpreise installiert haben“, erklärte Michael Gruber, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Ostbayern.

„Den hohen Stellenwert an dem Preis sieht man in den 71 Bewerbungen. Dafür geht meine große Wertschätzung an die Feuerwehren.“ Axel Bartelt, Regierungspräsident der Oberpfalz



Die Sonderpreise in Höhe von jeweils 1000 Euro erhielten die Gemeinschaftbewerbung der Freiwilligen Feuerwehren Schmatzhausen-Egg, Petersglaim und Hohenthann. Sie wurden für die Gemeinschaftsleistungen der gemeinsamen Jugendgruppe geehrt. Die Freiwillige Feuerwehr Schwarzhofen wurde für die Schaffung einer Rettungshundestaffel prämiert.

Dann wurde es spannend, das Licht gedimmt und jeweils ein Film über die Feuerwehr, die einen der ersten drei Preise gewonnen hatte, gezeigt. Es kamen sowohl die Kommandanten der Feuerwehren als auch ihre Vorsitzenden und die Jugend in den Feuerwehren zu Wort. Die jeweiligen Bürgermeister betonten in ihren Statements die Wichtigkeit der Wehren in ihren Orten.

Autist bereichert Feuerwehr Niedermurach

Der dritte Preis in Höhe von 2000 Euro ging an die Feuerwehr Ganacker für ein Konzept zur Jugendgewinnung und zur Erstellung eines regelmäßigen Infoblattes an die Bevölkerung. Den zweiten Platz und damit ein Preisgeld von 3000 Euro erreichte die Feuerwehr Beratzhausen, die mit ihrem Netzwerkkonzept überzeugte. Generationenübergreifende Herangehensweise, Struktur und hoher Einsatz der Beteiligten zeichneten die Bewerbung aus.

„Der Ostbayerische Feuerwehrpreis ist eine Erfolgsgeschichte.“ Fredi Weiß, Vorsitzender des Berufsfeuerwehrverbandes der Oberpfalz



Damit war klar, wer den ersten Platz und damit 5000 Euro in die Feuerwehrkasse spühlte: Es ist die Feuerwehr aus Niedermurach. „Sie lieferten eine umfassende Jugendarbeit ab. Aber auch ihre hohe Integrationsleistung gab den Ausschlag dafür, diese Bewerbung auf den ersten Platz zu wählen“, so Gruber.

Der Vorstand der Feuerwehr Niedermurach hatte Infoblätter für die Rekrutierung junger Feuerwehrleute ausgegeben und wollte auch einen Jungen namens „Lutz“ mit in die Feuerwehr aufnehmen. Die Mutter rief zurück und bemerkte, dass „Lutz“ Autist sei. Dies stellte für die Niedermuracher Wehr aber kein Problem dar. Der junge Mann bereichere mittlerweile das Vereinsleben der Feuerwehr in Niedermurach ungemein, so der Vorstand.

Weitere interessante News und Artikel aus Bayern finden Sie hier.

Hier gibt es weitere interessante Neuigkeiten aus Regensburg.