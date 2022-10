Pop-Star am Jahnstadion Sarah Connor geht 2023 auf Open-Air-Tour und kommt nach Regensburg

Sarah Connor kommt 2023 nach Regensburg. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Regensburg, Stadt.Sarah Connor kann offenbar nicht genug von der Bühne bekommen. Die Sängerin kündigt an, ihre "Herz Kraft Werke"-Tour im Sommer 2023 mit zwölf weiteren Terminen fortzusetzen. Bei der Konzert-Ankündigung für Regensburg via Social-Media ging aber etwas schief.

Sarah Connor hat im Jahr 2022 noch einen vollen Terminkalender. Sie ist mit ihrem neuen Album „Herz Kraft Werke“ auf Tour, gibt Ende November in Berlin vier Christmas-Shows rund um ihr Weihnachtsalbum „Not So Silent Night“ und tritt im Dezember in Obertauern auf. Im Jahr 2023 wird es für die deutsche Sängerin nicht ruhiger: Unter dem Motto „Sommer Open Air 23“ steht die nächste Deutschland-Tour an. Neben der Tour von Helene Fischer ist nun also klar: Auch eine weitere der beliebtesten Sängerinnen Deutschlands wird im Jahr 2023 live auf der Bühne performen.







"Whussuuuppp Party People!!!! Ich will noch mal!!! Ihr auch???", schrieb Sarah Connor am Mittwoch auf Facebook: "Ein LETZTES MAL mit HERZ KRAFT WERKE SOMMER OPEN AIRS zu EUCH!!!! 2023!!! Boom Boom Boom." Die Konzerte werden also eine Fortsetzung der "Herz Kraft Werke"-Tour darstellen.







Zwölf Termine sind geplant, die vom 12. Mai bis 16. September 2023 anstehen. Los geht es in Bad Segeberg, weiter nach Pfungstadt und Mönchengladbach. Es folgen Shows in St. Goarshausen, Meersburg, Regensburg, Bietigheim-Bissingen, Müllrose, Neubrandenburg, Berlin und Hockenheim. Der aktuell letzte Auftritt ist dann in Heidenheim an der Brenz. Das Konzert am 16. Juni in Regensburg wurde bei den Profilen des Popstars bei Facebook und Instagram als „Open-Air im Jahnstadion“ angekündigt. Das stimmt so aber nicht. Es findet tatsächlich auf einem Parkplatz nahe des Stadions statt : am P3, heißt es in einer Pressemitteilung von Power Concerts. Denn: Dafür bedürfte es der Schaffung .

Schon in Regensburg zu Gast

Für die Sängerin ist es nicht der erste Auftritt in der Domstadt. Unter anderem war sie 2009 mit der ihrer „Sexy As Hell“-Tour in der Regensburger Donau-Arena zu Gast oder lüftete 2016 ein Geheimnis.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert in Regensburg startet am 21. Oktober.

