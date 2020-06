Anzeige

Tiere Sechs tote Biber bei Pfatter gefunden Nach dem Fund von sechs toten Bibern bei Pfatter ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Straftat.

An einem Bach bei Pfatter wurden im April tote Biber gefunden. Die Polizei ermittelt nun wegen einer möglichen Straftat. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Pfatter.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Tiere bereits Mitte April im Abstand von etwa 50 Metern entlang des Geislinger Mühlbachs bei Pfatter im östlichen Landkreis Regensburg gefunden.

Da die Biber zu diesem Zeitpunkt schon stark verwest waren, habe man die Todesumstände bislang nicht klären können. Dass die Ermittler erst jetzt nach Zeugen suchen, habe „polizeitaktische Hintergründe“, sagte ein Sprecher.

Da eine Straftat in diesem Zusammenhang auch nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei Wörth an der Donau die Ermittlungen aufgenommen, in die das Landratsamt Regensburg miteingebunden ist. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth an der Donau unter der Telefonnummer (0 94 82) 94 11-0 in Verbindung zu setzen.