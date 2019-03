Anzeige

Sicherheit 57 Kollegen für die Polizei 14 Frauen und 43 Männer leisten ihren Dienst nun am Polizeipräsidium Oberpfalz. Sie verstärken Schutz- und Kriminalpolizei.

Mail an die Redaktion Das sind die neuen Kollegen der Regensburger Polizisten. Foto: Polizei

Regensburg.57 Polizisten verstärken jetzt die Ordnungshüter am Polizeipräsidium Oberpfalz. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Die 14 Frauen und 43 Männer leisten nun in verschiedenen Funktionen bei den oberpfälzischen Inspektionen der Schutz- und Kriminalpolizei Dienst. Polizeipräsident Gerold Mahlmeister begrüßte sie.

Die neuen Kollegen kommen aus den Präsidien Oberbayern Nord und Süd, München, Mittelfranken, Unterfranken, Niederbayern, aus dem Polizeiverwaltungsamt, dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz und der Bayerischen Bereitschaftspolizei in ihre Oberpfälzer Heimat zurück. Polizeipräsident Mahlmeister stellte den Neuzugängen den Aufbau des Verbandes sowie die Schwerpunkte der aktuellen Kriminalitäts- und Unfallentwicklung vor.

