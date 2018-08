Sport 999 Triathleten starten bei Tropenhitze Der 29. Regensburger Triathlon ging bei Rekordtemperaturen über die Bühne. 999 Starter traten über drei Distanzen an.

Von Gabi Hueber-Lutz

Mail an die Redaktion Beim Radrennen des 29. Regensburger Triathlons kühlte wenigstens der Fahrtwind. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Kurz vorm Start steigt der Puls auch beim Veranstalter Tristar. Tausend Sportler müssen reibungslos auf die Strecke kommen. Sie alle im richtigen Zeitfenster ins Wasser zu bringen, sei eine Meisterleistung, sagt Peter Zimmermann. Er kommentiert die ganze Veranstaltung und sein Ruf um kurz vor halb zehn am Sonntagmorgen gilt weißen und goldenen Bademützen. An deren Farben sind nämlich die Starter über die verschiedenen Distanzen zu erkennen.

Die Weißen und die Goldenen legen die neue Mitteldistanz zurück. Sie ist die längste der angebotenen Strecken. 1900 Meter schwimmen, 83 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer laufen. Zimmermann zählt den Countdown runter und dann brodelt das Wasser. Von der Oberpfalz Brücke und vom Kanalufer aus feuern die Zuschauer an und manche Begleiter haben Ratschen oder Kuhglocken dabei, um die Motivation zu erhöhen. Neoprenanzüge spielen bei einer Wassertemperatur von knapp 26 Grad in diesem Jahr keine Rolle.

Am Schwimmstil erkannt

Michael Meier und seine Freunde suchen vom Ufer aus das Wasser ab. „Da ist sie“, schreit Meier und hält das Handy auf die Masse der Schwimmer. Seine Vereinskollegin vom Skiclub Schwandorf kennt er aus der einheitlich aussehenden Menge am Schwimmstil heraus. „Wir trainieren schon seit Jahren miteinander.“

Kommen die Schwimmer ins Ziel, strecken sich ihnen viele Hände entgegen, helfen aus dem Wasser auf die Treppe und nach oben. Im Laufschritt düsen die Sportler zur Wechselzone. Dort stehen ihre Räder, fein säuberlich vorbereitet. Das Handtuch liegt am Boden, Schuhe und Socken sind darauf zumeist penibel angeordnet, die Startnummer und der Helm liegen bereit. Manche lassen sich Zeit beim Wechsel, andere wollen bei dem Boxenstopp keine Sekunde verlieren.

Es hat ein wenig gedauert, bis am Morgen alle ihren nummerierten Platz in der großen Wechselzone gefunden hatten. Viele Helfer mussten immer wieder die Richtung weisen. „Die Sportler sind so konzentriert und so fokussiert auf das Rennen, dass sie das gar nicht mehr sehen“, ist die Erfahrung von Marina aus dem Helferteam. Georg Elflein ist an diesem Tag nicht als Sportler unterwegs, sondern als Kampfrichter. Er weist die Ankommenden ein: Zum Einchecken in die Wechselzone muss der Helm am Kopf sein, damit klar ist, jeder hat ihn dabei. Oben auf der Brücke sind Lukas und Sebastian beschäftigt. Der eine stapelt Bananenhälften, der andere füllt Wasser ab und mischt einen Bottich voll Isogetränk an. Angesichts der Temperaturen wurden die Getränkestellen heuer so gelegt, dass die Sportler möglichst oft daran vorbei kommen.

Regeln einhalten!

Auch der dabei anfallende Müll hat seine Zone. Wer außerhalb der Müllzone Becher oder Bananenschalen achtlos auf die Straße wirft, wird disqualifiziert. Das gleiche Schicksal droht Sportlern, die Verkehrsinseln links umfahren. Und dann klärt Jürgen Frischmann, der Einsatzleiter des Bayerischen Triathlon-Verbands, noch über die Penalty-Box auf, die die Radfahrer bei der neuen Mitteldistanz betrifft. Wer seine Nummer darauf findet, muss vom Rad steigen und darf bei einem Kampfrichter eine Strafe für kleinere Vergehen absitzen.

Auf alle Radfahrer wartet der Schelmengraben. Dort stehen etliche Leute im Schatten und feuern die Vorbeikommenden an. Kurz vor der schmalen Straße zum Dreifaltigkeitsberg hoch können die Sportler so eine Aufmunterung gut gebrauchen, schließlich liegt eine Steigung von 15 Prozent vor ihnen. „Wie man nur so wahnsinnig sein kann“, sagt ein Zuschauer und schüttelt ungläubig den Kopf. Wer das Gefühl kennt, durchs Ziel zu kommen und alle Herausforderungen geschafft zu haben, wird es ihm erklären können.

