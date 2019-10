Anzeige

Trauer Altrektor Prof. Gustav Obermair ist tot Wie die Universität Regensburg am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gab, verstarb der Wissenschaftler in Namibia.

Mail an die Redaktion Rektor Gustav Obermair nach seiner Wiederwahl im Juni 1972 Foto: Stadt Regensburg, Bilddokumentation

Regensburg.Die Universität Regensburg trauert um ihren Altrektor Prof. Dr. Gustav Obermair. Das gab die Universität am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Physiker hatte seit Juli 1970 bis zu seiner Emeritierung im September 2002 einen Lehrstuhl für Theoretische Physik inne. Von Oktober 1971 bis September 1973 stand er als Rektor an der Spitze der Universität Regensburg. Am 1. Oktober 2019 ist Prof. Dr. Gustav Obermair im Alter von 85 Jahren in Swakopmund (Namibia) verstorben.

„Zu meinem großen Bedauern habe ich die traurige Nachricht vom Tod des Altrektors Prof. Dr. Gustav Obermair erhalten, einer der markantesten Persönlichkeiten der Geschichte der Universität Regensburg“, erklärte Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg. „Seiner Familie spreche ich mein herzliches Beileid aus“.

1971 wurde der Physikprofessor Prof. Dr. Gustav Obermair zum vierten Rektor der Universität Regensburg gewählt. Ein Jahr später wurde er mit im Amt bestätigt.

Prof. Dr. Obermair wirkte in seinen über dreißig Jahren als Lehrstuhlinhaber am Aufbau der Fakultät für Physik mit. Er habe in einer wichtigen und schwierigen Situation Verantwortung in der Universitätsleitung übernommen, heißt es in der Mitteilung. Bis heute stehe sein Name für einen Reformkurs an der Universität Regensburg. In seiner Amtszeit stieg die Zahl der Studierenden von etwa 2.700 auf rund 5.000.

