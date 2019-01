Anzeige

Soziales Anwalt der Mieter: Kurt Schindler tot Der Regensburger kämpfte über Jahrzehnte für guten und günstigen Wohnraum. Im Alter von 71 Jahren ist er gestorben.

Mail an die Redaktion Kurt Schindler starb im Alter von 71 Jahren. Foto: Tino Lex

Regensburg.Kurt Schindler war in Regensburg der wohl prominenteste Anwalt für die Belange von Mietern. Jetzt ist der langjährige Vorsitzende des Mieterbunds und ehemalige SPD-Stadtrat im Alter von 71 Jahren gestorben.

Noch Ende 2018 hatte Schindler, auf Nachfrage der Mittelbayerischen zu Wünschen für 2019, betont, er hoffe auf eine am Gemeinwohl orientierte Wohnungspolitik. Wohnen in der Domstadt müsse bezahlbar sein, hatte er gefordert. Außerdem wünschte er sich eine „verantwortungsvolle und sozialverträgliche Stadtentwicklung“, die in erster Linie „die Belange der Bevölkerung im Auge hat“.

Mit Regensburgs Wohnbaupolitik und der Strategie der Stadtbau tat sich Schindler schwer. Kritisch beobachtete er steigende Mieten und Immobilien-Spekulationen zu Lasten von Wohnungssuchenden. Große Sorgen machte ihm die immer höher steigenden Mieten. Schindler hatte 2018 ein Programm zur Beschränkung des Mietpreisanstiegs gefordert und sich dabei auf eine vergleichbare Initiative der Stadt München berufen.

Im Januar 2018 hatte der streitbare Vorsitzende des Mieterbunds in einem Brief an Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer bekannt gegeben, er wolle sich nicht weiter am „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ beteiligen, der Grund: Die Regensburger Kommunalpolitik setze weiter auf den Neubau teurer Wohnungen durch private Bauträger statt sich um bezahlbaren Wohnraum zu bemühen. Der Mieterbund sei nicht bereit, als „Feigenblatt“ zu fungieren.

Kurt Schindler, Technischer Angestellter in Rente, war von 1978 bis 2008 für die SPD Mitglied im Regensburger Stadtrat; auch mit der eigenen Partei setzte er sich immer wieder kritisch auseinander. Er war Gründungsmitglied des Mieterbundes Regensburg, außerdem Vorstandsmitglied des Deutschen Mieterbunds Landesverband Bayern. 2006 wurde er für seinen Einsatz mit der Bayerischen Kommunalen Verdienstmedaille geehrt, 2007 erhielt er die Ehrennadel des Deutschen Mieterbundes in Gold, 2018 auch die Ehrennadel des Deutschen Mieterbundes in Platin.

