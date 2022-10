Listenreihung Auf diese Köpfe setzt die Oberpfalz-SPD für Landtag und Bezirkstag von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Das Spitzenteam auf der Liste der Oberpfalz SPD für die Landtagswahl: Das Bild zeigt die Co-Bezirksvorsitzenden Carolin Wagner (r.) und Ismail Ertug (l.) gemeinsam mit (v.r.). Sebastian Koch (Platz 2), Nicole Bäumler (Platz 1), Rebecca Frank (Platz 3) und Peter Wein (Platz 4). Foto: Schröpf

Die SPD-Bezirkstags-Listenkandidaten flankiert von den Bezirkschefs Ismail Ertug (l.) und Carolin Wagner (r.): von links Bruno Lehmeier (Platz 1), Karin Frankerl (Platz 4), Brigitte Scharf (Platz 2) und Jan Seibel (Platz 3)

Weiden.Die Listenformation der Oberpfälzer SPD für die beiden wichtigsten bayerischen Wahlen 2023 ist fix.

Bei der Landtagswahl geht auf Platz 1 die Weidener Direktkandidatin und Bildungsexpertin Nicole Bäumler an den Start, gefolgt vom Regensburger Direktkandidaten und Wenzenbacher Bürgermeister Sebastian Koch. Kampfkandidaturen des Amberger Direktkandidaten Uwe Bergmann waren am Samstag beim Bezirksparteitag in Weiden in beiden Fällen mit rund 45 bzw. 42 Prozent gescheitert. Auf Platz 3 setzte sich ohne Gegenkandidaturen Rebecca Frank aus Neumarkt und Peter Wein aus Schwandorf durch.

Das neue Spitzenduo hatte in den Bewerbungsreden die bayerische Regierung attackiert. „Endlich Schluss mit Söder, Aiwanger und Co“, forderte Bäumler. Koch attestierte dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Arroganz und Ignoranz, appellierte zugleich an die eigenen Partei, mit richtiger Themensetzung und Geschlossenheit am Wahlabend „für eine Überraschung gut zu sein“. Der 35-Jährige gilt in der SPD als versierter Wahlkämpfer. Bei der Kommunalwahl 2020 hatte er sein Bürgermeisteramt unter anderem mit einer Koch-Löffel-Kampagne mit gut 70 Prozent der Stimmen verteidigt.

Bei der Reihung für die Bezirkstagswahl sicherten sich der Regensburger Bruno Lehmeier und die Erbendorferin Brigitte Scharf die zwei vorderen Plätze. Er ist früher Personalratschef der Medbo, den medizinischen Einrichtungen des Bezirks. Sie ist bereits seit 2008 Bezirksrätin.

Gute Startpositionen auf der Liste sind bei der SPD ein wichtiges Pfund, da die eigenen Kandidaten meist auf diesem Weg ins Amt kommen. Wobei die Reihung am Wahltag grundsätzlich durch sehr gute persönliche Erststimmen-Ergebnisse und ein gezieltes Kreuzchen setzen der Wähler bei der Zweitstimme durcheinander gewirbelt werden kann.

Besonderheit 2023: Beide amtierenden SPD-Landtagsabgeordneten treten nicht mehr an. Annette Karl aus Weiden aus freien Stücken. Margit Wild aus Regensburg war dagegen bei der Nominierungversammlung zur Direktkandidatur durchgefallen. Voraus gegangen war ein parteiinterner Machtkampf, in dem auch Co-SPD-Landeschefin Ronja Endres involviert war. Sie hatte zunächst mit einer Kandidatur in Regensburg geliebäugelt, am Ende zwar kurzfristig zurückgezogen, doch mit ihrem Agieren weitere Bewerber auf den Plan gerufen.

Damit müssen sich für den Landtag zwei neue Köpfe oberpfalzweit profilieren. Der SPD-Co-Bezirksvorsitzende und Europaabgeordnete Ismail Ertug beschwor dazu den Teamspirit der rund 6000 Oberpfälzer Parteimitglieder. „Aufstehen und loslaufen bis zum Wahltag. Diesen Kampf müssen wir gemeinsam kämpfen“, sagte er. Aus dem aktuellen BR-Bayerntrend zur politischen Stimmung pickte er sich eine Zahl heraus, die im dabei Hoffnung gibt: Nur noch 44 Prozent der Menschen seien mit der Arbeit der Staatsregierung zufrieden. 54 Prozent zeigten sich weniger oder gar nicht zufrieden.

Die Umfrage hatte allerdings auch für die SPD Unangenehmes geliefert. In der Sonntagsfrage zur Landtagswahl rangiert die SPD bei nur zehn Prozent. Auch die bundespolitische Großwetterlage ist schwierig. Die Oberpfälzer SPD-Co-Bezirksvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Carolin Wagner sieht aber nichts verloren. „Das erinnert mich sehr an die Bundestagswahl, bei der wir im Herbst und Winter davor in Umfragen auch im Tief lagen“, sagt sie. In der Energiekrise gelte es nun aber, im Bund zu zeigen, „dass wir die besten Antworten haben, die Lösungen auf die Spur setzen können - und es wirkt“. Sie verwies auf rund 95 Milliarden Euro, die in drei Entlastungspaketen bereitgestellt werden. Nachbesserungsbedarf sieht sie bei den Vorschlägen zur Energiepreisbremse, die vor kurzem von einer Expertenkommission vorgelegt worden waren. Die Deckelung der Kosten des Grundbedarfs müsse entweder - eventuell rückwirkend angerechnet - früher greifen als erst im März 2023. Alternativ könnte die Übernahme der Abschlagszahlung der Energieversorger nicht nur im Monat Dezember, sondern in einem weiteren Monat erfolgen. „Wir werden sehr beschäftigt sein, nachzusteuern“, sagt Wagner.