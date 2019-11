Anzeige

Architektur Bayern-Museum holt Preis in Gold Das Regensburger Projekt bekommt eine Auszeichnung der Immobilienbranche und geht 2020 auch international ins Rennen.

Von Marianne Sperb

Im Bayern Museum: Stefan Traxler vor dem großen Fenster zum Dom Foto: Ralph Thimm / Wörner Traxler Richter

Regensburg.Das Haus der Bayerischen Geschichte ist am Wochenende in Berlin mit dem Fiabci Prix d’Excellence International ausgezeichnet worden. Das Museumsgebäude am Regensburger Donaumarkt, vom Freistaat Bayern nach Plänen des Frankfurter Architekturbüros Wörner Traxler Richter gebaut, holte Gold in der Hauptkategorie Gewerbe. Der Freistaat, vertreten durch das Staatliche Bauamt Regensburg, war der einzige Bauherr der öffentlichen Hand, der im Wettbewerb vertreten war.

Die Jury betonte, der Bau habe sehr eindrucksvoll die Herausforderung bewältigt, die architektonischen Anforderungen eines musealen Betriebes mit den städtebaulichen Restriktionen des Unesco Welterbes der Regensburger Altstadt in Einklang zu bringen. „Geschaffen wurde eine skulpturale Großform, die sich aus dem Kontext der historischen Altstadt ableitet und Elemente des Stadtgefüges wie Gassen, Straßen, Plätze und die verwobene Dachlandschaft aufgreift“, heißt es in der Begründung. Zu den Preisrichtern gehörte unter anderem Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur.

„Monster“ und „Parkhaus“: Das Projekt wurde heftig öffentlich kritisiert, entwickelte sich aber vom Stand weg zu einem Besuchermagneten mit spektakulären Zahlen und verzeichnete rund vier Monate nach Eröffnung bereits Besucher Nummer 300 000. Von Tourismus-Experten hatte es eine Art Ritterschlag erhalten: Das Reisemagazin „Geo Saison“ hatte das Museum als eines der fünf „besten Reiseziele 2019“ weltweit gelistet.

Die aktuelle Auszeichnung kam überraschend, so Architekt Stefan Traxler am Montag. Von Seiten der Fiabci war man auf das Büro zugekommen, mit der Aufforderung, den Regensburger Komplex einzureichen. Traxler hielt am Montag den Ball flach: „Man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Das ist kein Architekturpreis, sondern die Auszeichnung für ein Bauprojekt. Aber: Man hat ihn schon ganz gern“, betonte er gegenüber der Mittelbayerischen.

Der Fiabci gilt als begehrte Auszeichnung für Bauvorhaben und wird von Gesellschaften der Immobilienwirtschaft vergeben. Das Wall Street Journal nennt ihn einen „Oscars of the property world“, also einen Oscar für Bauvorhaben, zitiert die Homepage.

Zu bisherigen Preisträgern in der Kategorie Gewerbe, die Gold oder Silber holten, zählen so prominente Projekte wie das Bikini Berlin, entworfen von Hild und K Architekten für die Bayerische Hausbau, der Kö-Bogen in Düsseldorf (Studio Libeskind für „die developer“), die Tanzenden Türme in Hamburg, geplant von Hadi Teherani für die Strabag Reals Estate, und die Waterfront Osterbek in Hamburg (Garbers GmbH), an der unter anderem das Architekturbüro Fink + Jocher mitgeplant hat.

Eingebettet in den weltweiten Fiabci-Wettbewerb, ist Deutschland eines von 18 Ländern, das die Auszeichnung als nationalen Preis auslobt. Ziel ist es, herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft zu würdigen. Die Gold-Gewinner aus Deutschland belegen regelmäßig auch vorderste Plätze für den internationalen Fiabci, der 2020 in Manila verliehen wird. Das Bayern-Museum in Regensburg soll nach Angaben von Stefan Traxler auch für diese Auszeichnung eingereicht werden.

