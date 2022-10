Preisverleihung Beste Botschafter für Integration in der Oberpfalz: Jury würdigt fünf Projekte von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Michael Buschheuer von Space-Eye Regensburg (2.v.r.) und Günter Reiß von der Weidener Ukraine-Hilfe (2.v.l.) teilen sich den ersten Platz. Die Auszeichnungen übergaben Regierungspräsident Walter Jonas (r.) und Innen-Staatsekretär Sandro Kirchner. Fotos: Schröpf

Den 3. Preis teilen sich Anna und Patrick Dawahl vom Multikulti-Integrationsverein (M. und r.) sowie Johannes Hundshammer von der Computerspende

Der 2. Preis ging an das Berufliche Schulzentrum Oskar von Miller in Schwandorf (v.l. Schulleiter Josef Most, Patricia Broser und Heidi Langer.

Regensburg.Sie lieferten Hilfsgüter im Millionenwert in die Ukraine, organisierten Notunterkünfte, publizierten eine Schülerzeitung für junge Geflüchtete, organisierten internationale Kochstammtische oder sammelten gebrauchte Computer für Bedürftige:

Fünf beispielhafte Aktionen wurden am Montag im Spiegelsaal der Bezirksregierung mit dem Oberpfälzer Integrationspreis gewürdigt. „Sie leben das solidarische Engagement als einen Grundpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenhalts vor“, sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner. Nach Worten von Regierungspräsident Walter Jonas lieferten die Preisträger „den Kompass für eine erfolgreiche Integration, für die es kein Patentrezept gibt“. Dieses „An-die-Hand-nehmen“ müsse sichtbar gemacht werden. Der Preis ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert. Hier die Ausgezeichneten im Überblick:

Platz 1:

Diese Kategorie wurde in diesem Jahr zwei Mal vergeben. Zum einen an Michael Buschheuer von Space Eye. Der Regensburger Verein hat bisher Hilfsgüter in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro in die Ukraine transportiert hat, 3000 Menschen insbesondere aus der Regensburger Partnerstadt Odessa evakuierte und rund 950 Geflüchteten in der Oberpfalz private Wohnungen vermittelte.

Zum anderen kam die Ukrainehilfe des Weideners Günter Reiß zum Zug. Er hat mit seinem Team bei der Suche nach privaten Unterkünften geholfen, kümmert sich außerdem intensiv um die medizinische, schulische und soziale Einbindung der Kriegsflüchtlinge in die Oberpfalz. Beide Initiativen erhielten ein Preisgeld von je 1500 Euro.

• Platz 2: Am Beruflichen Schulzentrum Oskar weckte die Schülerzeitung „W.I.R. – weil international rockt“ die Aufmerksamkeit der Jury. Junge Geflüchtete aus den Integrationsklassen der Schule berichten darin seit September 2016 über persönliche Erlebnisse, über Hoffnungen und Träume aber auch über ihr Heimatland. Im Schuljahr 2021/2022 wurden ausgewählte Zeitungsbeiträgte auch per Kurzfilm in Szene gesetzt. Dafür wurde Schulleiter Josef Most und den Haupt-Organisatorinnen Heidi Langer und Patricia Broser ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro überreicht.

Platz 3: Auch hier wurden zweit Initiativen geehrt, die je 500 Euro in Empfang nehmen konnten: Der Multikulti-Integrationsverein Roding rund um Anne und Patrick Dawah organisiert seit 2014 einen internationalen Kochstammtisch. Monatlich finden in Schulräumen kulinarische Austauschabende statt, bei denen je rund 25 Teilnehmer Gerichte aus aller Herren Länder zaubern. „Mit dem Appetit wachsen das gegenseitige Verstehen und die Fröhlichkeit“, lautet das Motto des Projekts. Seit 2018 ist man zudem zwei Mal im Jahr mit dem Nachwuchsprogramm „Kids Cooking Roding“ am Start.

Der Verein „Computerspende Regensburg“ rund um Johannes Hundshammer hat es sich wiederum zur Aufgabe gemacht, gebrauchte Computer samt Zubehör zu sammeln, wieder flott zu machen und gegen einen geringen Unkostenbeitrag an Bedürftige und soziale Einrichtungen weiterzugeben. Seit der Gründung 2019 fanden auf diese Weise rund 1400 Computer oder Drucker neue Eigentümer. Davon profitierten laut Jury auch viele Geflüchtete, die speziell in Corona-Zeiten für ihre Sprach- oder Integrationskurse eine PC-Ausstattung benötigten. Hundshammer, nutzte den Festakt zu einem Appell: Dem Verein fehle es an Nachschub, sagte er. „Wir können nur weitergeben, was wir zur Verfüung haben.“ Aktuell stünden 40 Menschen auf der Warteliste.