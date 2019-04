Anzeige

Einsatz Bewusstlose Frau vor Ertrinken gerettet Vier Helfer aus Regensburg zeigten große Courage. Jetzt zeichnete sie dafür Regierungspräsident Axel Bartelt aus.

Von Luise Selle

Merken

Mail an die Redaktion Die vier Ersthelfer erhielten eine Anerkennungsurkunde für die Rettung einer Frau, die beinahe in der Naab ertrunken wäre. Foto: Luise Selle

Regensburg.Vier couragierte Helfer haben gemeinsam eine Frau vor dem Tod durch Ertrinken bewahrt. Für das schnelle und beherzte Eingreifen wurde Gerda Weber, Dr. Stefanie Meyer, Johannes Helmberger und Christian Seidl, alle vier aus Regensburg, eine öffentliche Anerkennung aushändigt. Die Auszeichnung erhielten sie im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz.

Als die Freundin von Gerda Weber an einem schönen Tag Mitte Juni beim Schwimmen in der Naab plötzlich bewusstlos wurde, ging sie unter und drohte zu ertrinken. Gerda Weber hatte noch versucht, ihre Freundin hochzuziehen und über dem Wasser zu halten. Dabei rief sie laut um Hilfe. Durch diese Rufe wurden Johannes Helmberger und Christian Seidl sowie ein weiterer Helfer alarmiert, die zu diesem Zeitpunkt mit einem Boot auf der Naab unterwegs waren. Sie paddelten zum Unglücksort und zogen gemeinsam die bewusstlose Frau an Land.

Dank für beherztes Eingreifen

Auch Dr. Stefanie Meyer paddelte in einem Boot auf dem Fluss, erkannte die Situation, folgte den drei Ersthelfern und alarmierte sofort den Rettungsdienst. Die Regensburger Helfer blieben bis zum Eintreffen des Notarztes bei der verunglückten Frau.

Eine öffentliche Anerkennungsurkunde, wie sie die vier Ersthelfer jetzt erhalten haben, wird für Rettungstaten ohne unmittelbare Lebensgefahr verliehen. In seiner Rede dankte der Regierungspräsident Axel Bartelt den Ersthelfern für ihr beherztes Eingreifen.

Doch nicht nur die vier Regensburger Ersthelfer wurden an dem Tag ausgezeichnet. Auch eine weitere Anerkennungsurkunde, eine Bayerische Rettungsmedaille und zehn Pflegemedaillen mit Dankurkunde wurden bei der Veranstaltung im Regensburger Spiegelsaal verliehen. In der Eröffnungsrede sagte Regierungspräsident Bartelt zu allen hilfsbereiten Lebensrettern anerkennend: „Sie sind für mich die stillen Helden in unserer Gesellschaft, die abseits vom Scheinwerferlicht unendlich viel für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft tun.“ Die Helfer hätten nicht weggeschaut, sie hätten gehandelt. „Sie sind Beispiel und Vorbild für uns alle.“

Unermüdliche Pflege von Familienmitgliedern

Ein solches Vorbild ist auch Christoph Brock aus Hemau. Er hat einem Motorradfahrer unter Gefahr für das eigene Leben gerettet und erhielt dafür eine Rettungsmedaille. Des Weiteren wurden auch zehn aufopferungsvolle Personen für ihre unermüdliche Pflege eines Familienmittgliedes mit einer Pflegemedaille inclusive Dankurkunde ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen Medaille: Seit dem 1. November 1952 werden Menschen, die anderen das Leben gerettet haben, mit der Bayerischen Rettungsmedaille ausgezeichnet. Eine solche Medaille bekommen die Personen, die beim Rettungseinsatz ihr eigenes Leben riskieren.

Urkunde: Wenn für den Retter keine Lebensgefahr besteht, bekommt er eine öffentliche Anerkennungsurkunde.

Weitere Berichte und Nachrichten aus Regensburg lesen Sie hier.