Anzeige

Reisen Corona: Urlauber stornieren Reisen nicht Das Virus verbreitet sich rasend schnell. Die Menschen in der Region planen trotzdem ihren Urlaub und hoffen auf das Beste.

Von Maximiliane Fröhlich

Merken

Mail an die Redaktion Viele Urlauber, die sich aktuell in Italien befinden, sind besorgt. Inzwischen werden auch dort Städte wegen des Virus abgeriegelt. Foto: Daniele Mascolo/XinHua/dpa

Regensburg.Die Zahl der Corona-Infizierten steigt auch außerhalb Chinas wieder an. Inzwischen gibt es weitere Fälle in Deutschland, Österreich und Italien. Mit dem südeuropäischen Staat ist erstmals ein nahegelegenes Urlaubsgebiet von der Viruserkrankung so stark betroffen, dass auch dort ganze Städte abgeriegelt wurden. Die Reisebüros in Regensburg und der Region reagieren unterschiedlich auf die Virusausbreitung und versuchen, ihre Kunden zu beruhigen.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

####### ##### ## ##### #### ### ###### ###### ## ##########. ### ####, #### ### ####### ######### ###### ########### ##### ### #### ###### #### ##### ##### ######. „### ###### ########## ##### ########## ####### #### ####### ##. #### ####### ####### #### ######## ##### ##### ######“, #### #### ### #######, #### ### ### #######-#### ##### ### ##### ## ########### ##### #### ########### ######.

### #### ########## #########

#### ################ ###### ### ##############. ### ###### ### #### ### ### ### ##### ### ### ####### ##### ############# ######### #############. ####### ##### ####### ####, #### ### ####### ##### ###### #### ##### ########. ##### ###### ### ###### ##### #### ########, #### ### ############ ### #### #####.

### ############ ######### ##### #### ####### ### ##### ###, #### #### ######## ######## ##########, ### ## ## ########## ######## #######. ##### ### ##### ######## ####### #######, #### #### #####: „##### ###### ### ###### #### ##### ## ### #######.“ ### ##### ####### ### ############# ## ########## ######## ### ########## ##### ####### #### ### ##### ## ####### ##. ##### ### ## ### ### ######### ##### #######. #### ####### ##### ### ##### ###### ######### #### ##############, ####### ###### ### ##### ###### ### ########## ######## ###### #####. ### ##### ##### ##### ####### ####, #### ############ ####### #### ##### ########## ######. ### #### ###### #### ### #### #### ########### ###. ### ###### #################, ### #### ######### #####, ####### ###### ### ####### ### ########## ### ### ###### ######.

################# ##### ########### #####

### ########## ## ########## ########### ##### ########### ##### ######### #### ## #############################. ##### ##### ### ######### ## ##### ##### ################ ####### ##### ######. ##### ######## ### ######-###### ######-###### ################### #### ####: „##### #########################, ### ### ### ######## ###, ##### ### ######. ### #### ### ### ########### #### ## #####.“ ######## #### ########, #### ######### ## ##### ################# ##### ######### #####. #### ##### ####### ## ###### ############ ####, #### ### ################# ### ### ### ################## ###### #####, #### ## #### ############ ### ### #### ####.

### ###########, ### ### ############ ########## ######, ##### #### ##### ####### ### ###### ######### „#### ######“. ## ####### ######## ### ##### #############. ### ##### #### #### #### #### ##### ###########, ## ## ###### ###### ######## ####### ###### #### ##### #### #####. #### ##### ###### ##### ####, #### ### ############ ##### ########## ###### ### ### ##### ###### ###### ####### #####. ####### ###### #####, #### ##### ###### #### ########## ##### ### #### ########### ######, #### ##### ######### #####.