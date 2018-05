Sport Der Regensburg Marathon in Bildern Tausende Läufer gingen am Sonntag beim Regensburg Marathon an den Start. Hier die Eindrücke vom großen Laufspektakel.

Von altrofoto.de

Regensburg.Tausende Läufer gingen am Sonntag beim Regensburg Marathon an den Start. Bei viel Sonne und leichtem Wind absolvierten die Athleten unterschiedliche Distanzen. In der Königsdisziplin über rund 42 Kilometer lief Felix Mayerhöfer als Erster ins Ziel.

