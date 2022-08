Seit einer Woche down „Dienst aktuell nicht verfügbar“: Cyberangriff legt Webseite der IHK Regensburg lahm von Bernhard Fleischmann

Die Webseite der IHK Regensburg ist aktuell nicht verfügbar.

Regensburg/Berlin.Seit fast einer Woche sind die Industrie- und Handelskammern in Deutschland massiv beeinträchtigt. Wegen einer Cyberattacke sind die IT-Systeme aus Sicherheitsgründen vorsorglich heruntergefahren worden.

Erste Probleme waren bereits am vergangenen Mittwoch aufgetaucht. Gestern waren die Webseiten noch immer nicht aufrufbar.







Wer die Webseite www.ihk-regensburg.de versucht aufzurufen, sieht nur den Hinweis „Dienst aktuell nicht verfügbar“. Die verschiedenen IHKs in Deutschland sind offenbar in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. So scheint die Webseite der IHK München zu funktionieren.

In Regensburg sind die Kammer und ihre Mitarbeiter auch per E-Mail nicht erreichbar. Zeitweise waren Telefonanlagen lahmgelegt. Die IHK weist darauf hin, dass sie telefonisch zu den Geschäftszeiten Montag bis Donnerstag von 8 bis 16.30 Uhr und Freitag von 8 bis 15 Uhr unter (0941) 5694-0 zu erreichen ist. Informationen finden sich laut der IHK auch unter https://events.ihk-regensburg.de/ihkregensburg. Vorsicht: Kein „www“ vor „events“, sonst funktioniert der Link nicht.

Zahl der Attacken nimmt zu

Zuständig für die IT-Systeme der Kammern ist die IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung (GfI) in Dortmund. Von dort hieß es, man habe am Mittwochnachmittag „Aktivitäten“ bemerkt, sagte ein Sprecher. Daraufhin seien am späten Abend als Präventionsmaßnahme die IT-Systeme heruntergefahren worden. Über Social-Media-Kanäle versuchen die Kammern, den Kontakt nach draußen zu halten.

Weltweit steigt die Zahl von Cyberattacken, besonders auch in Deutschland. Das zuvor schon hohe Niveau von Angriffen hat nach Angaben von IT-Sicherheitsexperten mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine zugenommen. „Wir haben nicht nur während der Pandemie eine stärkere Verbreitung von Angriffen gesehen – die Risiken im Zusammenhang mit Attacken haben mit dem Krieg in der Ukraine noch zugenommen, da Cyberattacken ein Werkzeug der Kriegsführung sind“, sagte IT-Sicherheitsexperte André Kudelski. Auch die deutschen Versicherer befürchten durch den Ukraine-Krieg eine Zunahme von Cyberattacken auf die deutsche Wirtschaft.

