Anzeige

Ein Leuchtturm von Gerd Otto

Merken

Mail an die Redaktion Der Cluster Mobility & Logistics feiert 11-jähriges Bestehen: Hintere Reihe von links: Thomas Burger, Ralf Schneider, Rainer Seßner, Stephan Stauber; Vordere Reihe von links: Manfred Koller, Maria Hirschberger, Uwe Pfeil, Natalie Schwab, Alexander Rupprecht Foto: R-Tech GmbH Tanja Braun

Regensburg.Eigentlich wäre das Jubiläum schon im vergangenen Jahr fällig gewesen. Doch coronabedingt musste die Feier ausfallen, und so luden der R-Tech-Geschäftsführer Alexander Rupprecht und Clustermanager Uwe Pfeil heuer eben kurzerhand zum Elfjährigen ein. Dies war umso sinnvoller, als die beiden zunächst getrennt agierenden Cluster IT-Logistik und E-Mobilität seit 2021 als „Mobility & Logistics“ vereint sind und inzwischen weitere Erfolgsmeldungen vermelden konnten.

Dass Uwe Pfeil zum „Cluster-Manager des Jahres“ auf europäischer Ebene avancierte, gehört in diese aktuelle Erfolgsbilanz ebenso wie weitere Auszeichnungen für das gesamte Team und das mit über 100 Mitgliedern ohnehin zu den leistungsfähigsten Management-Organisationen in Deutschland zählende Cluster.

Neues Projekt „transform.r“

Erst kürzlich, so erläuterte Uwe Pfeil, wurde mit „transform.r“ das jüngste Verbundprojekt aus der Taufe gehoben, bei dem das Cluster als Konsortialführer fungiere. Da speziell die Automobilbranche vor zukunftsweisenden Weichenstellungen stehe, habe man sich gemeinsam mit der Strategischen Partnerschaft Sensorik e.V. und weiteren Kooperationspartnern aus Wirtschaft und Wissenschaft vorgenommen, „die Zukunftsfähigkeit der Fahrzeug- und Zulieferindustrie in der Region zu stärken“. Das Projekt „transform.r“ wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit 2,3 Millionen Euro gefördert und ist auf drei Jahre angelegt.

Ging das heutige Cluster Mobility & Logistics letzten Endes aus dem ZIM-Projekt „Netzwerk Innovative Logistik NIL“ hervor, so erinnerte Stadtrat Thomas Burger auch daran, dass die Stadt Regensburg schon seit 1996 eine aktive Clusterpolitik betreibe, „mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt und der hier ansässigen Unternehmen zu sichern“. Seit seiner Gründung gehe das Cluster Mobility & Logistics in diesem Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Wissenschaft mit „leuchtendem Beispiel“ voran, was auch der Geschäftsführer von Bayern Innovativ Rainer Seßner aus seiner Sicht bestätigte.

Über 70 Vorhaben initiiert

Im Cluster Mobility & Logistics werden Synergien geschaffen und Impulse für neue Ideen und Projekte in den Bereichen Mobilität und Logistik freigesetzt, was Manfred Koller als Geschäftsführer von Stadtwerk Regensburg und Stephan Stauber, der Niederlassungsleiter der seit Beginn hier vertretene SimPlan AG, bestätigten. Und die Bilanz der R-Tech GmbH als Clustermanager kann sich sehen lassen. Wie Geschäftsführer Alexander Rupprecht erläuterte, wurden bisher über 70 Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit rund 200 beteiligten Partnern und einem Projektvolumen von insgesamt 32 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Dass gerade auch die Regensburger Hochschulen davon profitierten, darüber zeigte sich nicht zuletzt der Präsident der OTH Regensburg Prof. Ralf Schneider erfreut.

Als konkrete Beispiele erwähnte Alexander Rupprecht den autonomen Peoplemover Emilia oder auch die F&E-Netzwerke HY2.Zero sowie das EU-Projekt Reciprocity und bezeichnete sie als Paradebeispiele für die funktionierende Kooperation von Stadt Regensburg, Wirtschaft, Wissenschaft und Cluster. Globale Herausforderungen und Trendthemen, darauf wurde als Leitmotiv des Clusters Mobility&Logistics besonders verwiesen, werden an diesem Standort in konkreten Anwendungsprojekten umgesetzt.