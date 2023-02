Übersicht Fasching 2023: Alle großen Umzüge und Veranstaltungen in der Region auf einen Blick

Mail an die Redaktion Im Fasching geht es im Landkreis Kelheim wieder rund - hier ein Foto vom Umzug in Rohr. Foto: Heindl/Archiv

2023 können die Maschkerer wieder in die fünfte Jahreszeit starten. In der Region finden 2023 wieder zahlreiche Faschingszüge und Faschingsveranstaltungen statt. In unserer Grafik finden Sie die größeren Veranstaltungen in den Landkreisen Regensburg , Kelheim, Schwandorf, Neumarkt und Cham im Überblick.

Welche Faschingszüge und Faschingsveranstaltungen 2023 in der Region stattfinden, haben wir in dieser Karte zusammengestellt. Sie können nach Landkreis und Veranstaltungstag filtern.