Brand Feuer zerstört Regensburger Vereinslokal Flammen schlugen aus einer Gaststätte. Vieles deutet auf Brandstiftung hin – kurz vor der Hochzeit des Wirts.

Von Norbert Lösch

Mail an die Redaktion Die Feuerwehr im nächtlichen Einsatz auf dem Dach der Gaststätte Land in Sonne. Die Brandursache: Rechts neben der Tür hatten Unbekannte die Fassadenverkleidung aus Holz angezündet. Foto: Parnitzke

Regensburg.Markus Parnitzke steht fassungslos vor der Brandruine in der Augsburger Straße. Der Wirt der Gaststätte Land in Sonne ringt nach Worten. In der Nacht zum Montag holte ihn die Feuerwehr aus den Federn und teilte ihm mit, dass es in seinem Lokal brenne. Stunden später weiß er ziemlich sicher, dass nicht etwa ein technischer Defekt, sondern Brandstiftung die Ursache für das Feuer im öffentlichen Vereinslokal der Kleingärtner ist – wenige Tage vor seiner Hochzeit.

Mehrere Monate Zwangspause

„Wir haben diese Woche zugesperrt, weil wir am Freitag unseren Hochzeitstermin haben“, sagt Parnitzke und schaut zu seiner künftigen Ehefrau Barbara hinüber. „Daraus werden jetzt einige Monate Zwangspause – und ich bleibe auch noch auf dem Umsatzausfall sitzen.“ Denn es wird tatsächlich einige Monate dauern, bis es in dem beliebten Stadtteil-Lokal am Karl-Freitag-Park wieder Schweinsbraten und ein kühles Weißbier dazu geben wird.

Als am Nachmittag der Vertreter der Versicherung kommt, tropft noch immer Löschwasser aus dem weitgehend zerstörten Dach in die Gaststube. Der Dachstuhl samt Dämmung ist in diesem Teil des Lokals ein Raub der Flammen geworden, der Laminatboden quillt auf, was vom Mobiliar noch brauchbar ist, wird man sehen müssen. Der Gesamtschaden an Gebäude und Einrichtung wird auf mehr als 50000 Euro geschätzt, teilte die Kripo Regensburg am Montagmorgen mit.

„Es sieht wirklich schlimm aus in unserem Vereinsheim“, sagt Josef Schreck, der Vorsitzende der Schrebergärtner von Land in Sonne. Erst vor kurzem hat der Kumpfmühler Verein sein 90-jähriges Bestehen gefeiert, viele Nutzer der 95 Parzellen waren in fröhlicher Runde zusammengekommen. An diesem Montag schauen vereinzelt Mitglieder vorbei und schütteln angesichts der immensen Folgen des Feuers den Kopf. Seit das Vereinsheim 1953 zur Gaststätte ausgebaut wurde, hat es nie einen derart großen Schaden gegeben, berichtet Schreck. „Es gab ein paar kleinere Einbrüche, aber im Grunde ist jahrzehntelang nicht viel vorgekommen – und jetzt zünden uns ein paar Verrückte die Bude an.“

Dass sich mehrere Täter am Eigentum des Kleingartenvereins vergriffen haben, folgert der Vorsitzende aus Beobachtungen von Zeugen. Mindestens ein Mann und sicher auch eine Frau sind demnach zur Tatzeit zwischen ein und zwei Uhr nachts bemerkt worden. Ein Nachbar berichtete, er habe Personen vom kaum einsehbaren Grundstück an der Augsburger Straße auf Fahrrädern davonfahren sehen. Die Kripo stützt sich bei ihren Ermittlungen auch auf die Zeugenaussagen, zur Brandursache machte sie gestern noch keine genauen Angaben. Das sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Auch bei Nachbarn brannte es

Brandstiftung liegt schon deshalb nahe, weil die Feuerwehr in dieser Nacht im unmittelbaren Umfeld der Gaststätte schon vorher im Einsatz war. Auf zwei anderen Grundstücken an der Augsburger Straße hatten nach Mitternacht mehrere Restmüll- und Papiertonnen gebrannt. Um 1.30 Uhr alarmierten dann ebenfalls Nachbarn die Feuerwehr über den Schwelbrand an der Fassade des Vereinslokals. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten die Flammen bereits auf das Dach übergegriffen, Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter, Lüfter und Atemschutz ein. Um halb vier war ihr Einsatz beendet.

„Während der Löscharbeiten ruhte der Betrieb in der Tankstelle, die sich in unmittelbarer Nähe befand“, teilte die Polizei am Montag mit. Tatsächlich sind die Zapfsäulen nur zehn Meter vom Tatort entfernt, lediglich durch eine Mauer davon getrennt.

Am Wochenende war es in Ostbayern zu mehreren Bränden gekommen. In Cham musste Feuer auf einer Grünfläche gelöscht werden, bei Tirschenreuth vernichtete Feuer einen Verbrauchermarkt.

