Anzeige

Verkehr Geisterzug: Lokführern droht hohe Strafe Wie gefährlich war die ungebremste Fahrt wirklich? Die Ermittlungen der Polizei werden wohl noch Wochen dauern.

Merken

Mail an die Redaktion Vergangene Woche raste ein Güterzug ungebremst durch die Oberpfalz. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Regensburg.Der Fall des Zugs, der am Donnerstag vergangener Woche ungebremst durch die Oberpfalz raste, wird die Bundespolizei noch wochenlang beschäftigen. Sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und muss laut Sprecher Josef Pongratz die Frage beantworten: „Lag eine konkrete Gefährdung des Bahnverkehrs vor?“ Pongratz sagt: „Das geht nicht in ein paar Tagen.“

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

## #########: „### #### ######### ####### ### ###### ####### ######### ######.“ ### ########## ### ##### ### ######### ####. ##### ############### ####### ### ### ### #### ######## ######## ## ########### ## ####### ### ############# ############ #-#### #### ### ############# #### ## ######## ###### (######### #############) ########. ## ####### ########## ### #### ###### ########## ## ### ### ######### ######. #### ### ######### ####### ### ############## ######, #### ########## ####### ## ### #### ####### #####. „############# #########“ ###### ### #-####-############### ####### ########, ### ### ###### ############ ######## ######### ###. ### #####: ### ### #### #### ##### #### #######, ### ## ## ####### ####### ######### ### ########### #### ### ########## ###### #####. ##### ###### ### ## ##### ### ######### ######## ######## ################ ####### ### ####### #####.

### ############# #### #### ### #########, ###### ############ ######## #########. „### ###### ### ##### ################# #####. ## ###### ########## ### ############## ######### ######“, ## ######### ######## ### ######## ###### ######## ## ####### ######. ### ### ######### #### ########, ## ###### ## #### ### ############# ### ############ ##### ######.

##### ###### #####

##### ### ####### ## ### ######## #####, #### ### ###### ######### ##### ############ ######## ## ### ########### #########, ###### ##### #### #######. ## ######## ### ### ############### ##### ##: ### ### ########## ### ############-, ###########-, #######- #### ############ ####### ##############, #### ## ####### #### ################## ########, ########## #### #########, ########### ########, ####### ####### #### ####### #### #### ##### #########, ###### ############ ######## ######## ### ####### #### #### ##### ##### ####### ######## #### ###### ###### ### ########### #### #########, #### ### ############### ### ##### ####### ### ## #### ###### ########. ### ###### ####### ##### ##### ### ###### ##### ########### ### #### ####### ### #### ###### ###. (##)