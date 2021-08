Anzeige

Gesellschaft Gestorben wird im Verborgenen Viele ertragen es nicht, auf den Tod zu schauen. Der Regensburger Seelsorger Klaus Schäfer kämpft um eine neue Trauerkultur.

Von Isolde Stöcker-Gietl



Mail an die Redaktion Pater Klaus Schäfer vor der Notaufnahme des Uniklinikums. Wenn die Rettungsdienste lebensgefährlich Erkrankte oder Verletzte bringen, holen die Pflegekräfte auf Wunsch den Seelsorger. Foto: Stöcker-Gietl

Regensburg.Wie möchte ein Mensch die letzten Stunden seines Leben verbringen? Pallottiner-Pater Klaus Schäfer hat eine sehr genaue Vorstellung davon. Er möchte auf seinem Sterbebett Anekdoten aus seinem Leben erzählen. Und zwar so, dass diejenigen, die ihn begleiten, herzlich schmunzeln und lachen können. Er selbst hatte das bei einer Patientin erlebt, die dem Tod bis zum letzten Augenblick mit großer Lebensfreude entgegengetreten war und ihre Töchter zum Weinen brachte – vor Lachen! Schäfer ist seit November 2017 Seelsorger am Universitätsklinikum Regensburg und dort täglich mit Krankheit und Tod befasst. Und er stellt fest: Die Trauerkultur ist uns abhanden gekommen. „Wir sind die Spaßgesellschaft, die den Tod massenhaft in Filmen anschaut, ihn als Totenkopf tätowiert oder auf der Kleidung trägt. Aber wenn es uns selbst betrifft, dann sind wir hilflos.“

