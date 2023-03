Grenzbeziehungen Grüne fordern guten Tschechisch-Unterricht: Das sind Mistols Wünsche von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Guter Tschechisch-Unterricht ist an den Schule zu rar, sagt Jürgen Mistol. Das verschwende enormes Potenzial. Foto: dpa

Der Oberpfälzer Grünen-Abgeordnete Jürgen Mistol stellt Forderungen zum Tschechisch-Unterricht. Foto: dpa

Regensburg.Selbst ein schlichtes „Dobry den“ (Guten Tag) kommt vielen Bürgern spanisch vor: Der Regensburger Grünen-Landtagsabgeordnete Jürgen Mistol drängt auf mehr Tschechischunterricht vor allem in den Schulen der Oberpfalz, Niederbayerns und Oberfrankens.

Er sieht dabei Kultusminister Michael Piazola (Freie Wähler) in der Pflicht. Aktuell seien die Angebote trotz 358 Kilometer gemeinsamer Grenze mit dem Nachbarland völlig unzureichend. Sie beschränkten sich in den meisten Fällen auf Arbeitsgemeinschaften, die in der Verantwortung der Schulleitung lägen oder Wahlfächer, die in Konkurrenz zu vielen anderen Fächern stünden. Die vereinzelten Kurse bauten nicht aufeinander auf. Es fehle an Lehrplänen. Mistol beklagt auch, dass Unterrichtsmaterialien, etwa für Realschulen, zwar vorhanden sind – aber auf freiwilliger Basis und ohne finanzielle Unterstützung erstellt worden sind. Sein Fazit: Unter diesen schlechten Bedingungen sei es fast unmöglich, nachhaltig tschechisch zu lernen.







Der Grünen-Abgeordnete spricht von einer unglaublichen Verschwendung von Möglichkeiten. „Das Potenzial für kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung ist in der Grenzregion enorm, bleibt aber aufgrund von Sprachbarrieren oft ungenutzt.“ Sprachkenntnisse sind für ihn eine Frage des Respekts, sie führten zu einem wechselseitig tieferen Verständnis und bauten Vorurteile ab.

Der Regensburger Grünen-Abgeordnete hatte zum Tschechischunterricht bereits vergangenes Jahr eine Anfrage an das Kultusministerium geschickt. Die 23-seitige Antwort, in der auf eine Reihe von Bemühungen, Angeboten und Initiativen verwiesen wird, hatte seine Bedenken aber nicht zerstreut – im Gegenteil. Mistol setzte die Debatte in den vergangenen Monaten mit Akteuren aus der Oberpfalz fort – und stellt nun ein Bündel von Forderungen, um die Lage zu verbessern: So müsse der Tschechischunterricht zumindest in den grenznahen Regionen künftig in den Schulen institutionell stark verankert werden. Es brauche verbindliche Konzepte inklusive Lehrplänen. „Der Erwerb der Sprache soll vom Kindergartenalter bis zum Abitur altersorientiert, ununterbrochen und ortsunabhängig möglich sein“, sagt er.

Sprachlehrer aus Tschechien müssten gerecht bezahlt, ihre fachlichen Abschlüsse unkomplizierter anerkannt werden. Bayerisch-tschechische Schulpartnerschaften müssten zudem ausgebaut werden. „Wir Grüne wollen vernetzen und eine gute Nachbarschaft zwischen unseren Länder etablieren“, sagt Mistol.