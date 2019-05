Anzeige

Wirtschaft IHK Regensburg formuliert Leitbild Das Expertengremium zeigt Potenziale und Herausforderungen der Region auf.

Merken

Mail an die Redaktion Geschäftsführer Dr. Martin Kammerer, Vorsitzender Peter Esser, stellvertretende Vorsitzende Petra Betz, die Gastgeber Georg Schlaffer und Geschäftsführer Harald Grünbauer sowie stellvertretender Vorsitzender Mario Mirbach (von links) diskutierten über Stärken und Herausforderungen.Foto: Bayreuther

REGENSBURg.In seiner Frühjahrssitzung diskutierte das IHK-Gremium Regensburg, was die regionale Wirtschaft angesichts des Wachstums in der Region und der daraus entstehenden Herausforderungen braucht. Die Ergebnisse wollen die Mitglieder des IHK-Gremiums laut einer Pressemitteilung in einem Wirtschaftsleitbild formulieren.

In den vergangenen zehn Jahren sei die Bevölkerung in Stadt und Landkreis Regensburg um knapp 28 000 Menschen gewachsen. In der Region lebten aktuell rund 343 000 Einwohner. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sei sogar um rund 36 000 auf etwa 167 600 gestiegen. „Das Leitbild soll die Stärken und Entwicklungspotenziale des Wirtschaftsstandortes aufzeigen und als Basis für die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung aus Stadt und Landkreis dienen“, sagte Gremiumsvorsitzender Peter Esser beim Gastgeber Gefasoft Automatisierung und Software GmbH neben der Regensburger TechBase. Eine der Hauptrollen in der Entwicklung der Region spiele das Thema Mobilität und Verkehrsinfrastruktur. Notwendige Projekte wie der sechsspurige Ausbau der A3 seien zwar in der Umsetzung, jedoch gebe es in alle Himmelsrichtungen Handlungsbedarf – von der Generalsanierung des Pfaffensteiner Tunnels im Norden bis zum Ausbau der A93 Richtung Saalhaupt im Süden. Im innerstädtischen Bereich gelte es, die Erreichbarkeit der Altstadt für Kunden aus der Region zu sichern.

Mit Blick auf die Kommunalwahl 2020 sollen im geplanten Leitbild wirtschaftspolitische Forderungen formuliert und die Positionierung der Wirtschaftsregion deutlich gemacht werden. Denn die regionalen Unternehmen verbänden viele branchenübergreifende Interessen und Herausforderungen. Luft nach oben sieht das Gremium auch in der Kommunikation zwischen Stadt und Landkreiskommunen. „Die Akteure aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung müssen mehr miteinander sprechen, unabhängig von Stadt- und Landkreisgrenzen“, ist sich Esser sicher.