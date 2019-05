Anzeige

Auszeichnung Infineon erhält Ideenmanagement Preis Beim Deutschen Ideenmanagement Preis 2019 erzielte Infineon Regensburg den 3. Platz in der Kategorie „Beste Ideen Kampagne“.

Mail an die Redaktion Heike Eckl und Joerg Recklies (rechts) freuen sich über den Ideenmanagement Preis. Foto: Susanne Moelle

Regensburg.Ideenmanagerin Heike Eckl und Joerg Recklies, Sprecher der Betriebsleitung, nahmen den Preis beim Gala-Abend in Fulda entgegen.

Der Deutsche Ideenmanagement Preis wird einmal jährlich vom Deutschen Institut für Ideen- und Innovationsmanagement, der Fachorganisation zur Förderung von Ideen- und Innovationsmanagement in Wissenschaft und Praxis, für herausragende Leistungen im Ideenmanagement verliehen. Schirmherr ist in diesem Jahr Dr. Andreas Weber, Direktor Prävention VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung. „Ideen machen Zukunft“ ist eine Initiative des Topmanagements deutscher Unternehmen zur Förderung des Ideenmanagements in Wirtschaft und Verwaltung.