Veröffentlichung Kinder für den Chorerfolg gequält Buch über die Missbrauchsfälle bei den Domspatzen legt die Leiden offen. Historiker sagt: Der Internatsleiter war ein Sadist.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Über Domkapellmeister Theobald Schrems heißt es: Der chorische Erfolg stand für ihn eindeutig an erster Stelle seines Handelns. Foto: MZ-Archiv

Regensburg.Der Brief ist datiert vom 15. Januar 1966. Ein Präfekt schreibt an Bischof Rudolf Graber. Er schildert seine Erfahrungen und Eindrücke während seiner Zeit als sogenannter Fürsorger im Internat der Regensburger Domspatzen in Etterzhausen. Vor allem über Schuldirektor Hans Meier hat er einiges zu berichten. Dieser gebärde sich gegenüber den Grundschülern wie ein Oberfeldwebel. Er vergreife sich aber nicht nur gnadenlos im Ton, sondern auch körperlich schwer an den Buben, schreibt der Präfekt. Aus seinen Worten klingt Fassungslosigkeit hinsichtlich der völlig überzogenen erzieherischen Maßnahmen, die in der Domspatzen-Einrichtung herrschen. Er erachte den Internatsleiter Meier „aus pädagogischer Sicht an diesem Platz für unfähig“, resümiert er. Helfen konnte er den Buben letztlich nicht. Sie waren viele weitere Jahre den gewaltgeprägten Erziehungsmethoden ausgesetzt.

Ein wichtiger Zufallsfund

Prof. Dr. Bernhard Löffler, Inhaber des Lehrstuhls für bayerische Landesgeschichte, nennt den Brief einen wichtigen Zufallsfund bei der Aufarbeitung der Missbrauchs- und Misshandlungsfälle bei den Regensburger Domspatzen. Es sei eines der wenigen schriftlichen Zeugnisse, die die Gewalttaten in der Einrichtung dokumentierten. Löffler hat zusammen mit Dr. Bernhard Frings im Auftrag des Bistums zwei Jahre die institutionellen Strukturen und die erzieherische Praxis von 1945 bis 1995 bei den Regensburger Domspatzen erforscht. An diesem Mittwoch erscheint „Der Chor zuerst“, das Buch zur Studie. Es liefert die Hintergründe zu den bislang 547 anerkannten Opfern körperlicher Gewalt und 67 Opfern sexualisierter Gewalt bei dem weltberühmten Knabenchor.

Die Autoren haben in ihrem Buch sehr darauf geachtet, die fundierte wissenschaftliche Arbeit allgemeinverständlich zu halten. Sie gehen auf die handelnden Personen ein, erläutern die Erziehungspraktiken, thematisieren mehrere Skandale, die zwar an die Öffentlichkeit drangen, aber letztlich bis 2010 folgenlos blieben, stellen Zusammenhänge her und leiten daraus ihre Erkenntnisse ab. Dabei wurden sie in ihren Recherchen von Vertretern der betroffenen ehemaligen Domspatzen unterstützt und erhielten auch Zugang zu Archiven und den Personalakten des Bistums. Löffler betont, dass es möglich war, völlig unabhängig zu arbeiten. Im Vergleich mit anderen Bistümern habe Regensburg unter Bischof Rudolf Voderholzer „bemerkenswerte und wichtige Schritte eingeleitet“.

Für den Leiter der Studie steht fest, dass bei den Domspatzen bis in die 1980er Jahre „fern der Welt erzogen wurde“. Über den Etterzhausener Internatsleiter Hans Meier fällt er ein vernichtendes Urteil. „Nach allem, was wir herausgefunden haben, war er ein Sadist. Ich glaube, dass ihm das Prügeln der Jungen Freude gemacht hat“, sagt er im Gespräch mit der Mittelbayerischen. Über Domkapellmeister Theobald Schrems, der den Chor nicht nur zu Weltruhm führte, sondern auch die von außen schwer durchschaubaren Geflechte aufbaute – in dem er auch mehrere Familienangehörige beschäftigte –, schreiben sie: „Er hat die Domspatzen mit immensem persönlichem, immer wieder seine Gesundheit schädigendem Einsatz geführt.“ Der chorische Erfolg sei für ihn eindeutig an erster Stelle seines Handelns gestanden. „Dem wurde alles andere untergeordnet.“ Sein Nachfolger Georg Ratzinger, der ebenso wie Schrems von den Vorgängen in Etterzhausen wusste, sei ähnlich ambitioniert gewesen. „Er war in erster Linie ein Musiker und Chorleiter. Alles andere hat ihn weniger interessiert“, sagt Löffler.

Es gab immer wieder Hinweise

Immer wieder drangen Informationen in Bezug auf Gewalt- und Missbrauchshandlungen im Domspatzen-Internat an die Öffentlichkeit, erstmals bereits 1959 als über den Prozess gegen einen Internatsleiter, der zwei Schüler sexuell missbrauchte, berichtet wurde. Zehn Jahre später gab es Berichte über den bis heute ungeklärten Tod des Neffen von Theobald Schrems. Der beliebte Musikpädagoge und Chorleiter, der Veränderungen forderte, war von der Nibelungenbrücke gestürzt. „Die Woche“ nahm damals Domkapellmeister Georg Ratzinger und das Domkapitel ins Visier. Doch auch damals blieb es bei einer regionalen Beachtung der Vorgänge. 1989 schließlich offenbarten sich ehemalige Schüler der Mittelbayerischen, berichteten von körperlicher Züchtigung und Psychoterror. Doch auch zu diesem Zeitpunkt blieb ein öffentlicher Aufschrei aus. Erst im Sog der Ereignisse am Berliner Canisius-Kolleg begann 2010 auch der Aufarbeitungsprozess in Regensburg, der allerdings erst nach dem Weggang von Bischof Gerhard Ludwig Müller so richtig in Gang kam.

Bei den Recherchen habe ihn besonders überrascht, wie sehr die Gewalt im Alltag der Schüler verwoben war, sagt Löffler. Letztlich habe die wenig durchschaubare institutionelle Struktur dafür gesorgt, dass jegliche Aufsicht und Kontrolle versagt habe. „Weder innerkirchlich, noch durch den Staat, noch durch die Eltern“, sagt der Historiker. Mit der Studie sei der Aufarbeitungsprozess längst nicht zu Ende. Es bleibe eine Aufgabe des Bistums, den Umgang mit den Betroffenen gut zu gestalten. Die weiteren Lehren, die die Verantwortlichen daraus ziehen müssten, seien die Schaffung transparenter Strukturen und die Beschäftigung gut ausgebildeten Personals. „Und nicht der Chor, sondern die Kinder müssen im Mittelpunkt stehen.“