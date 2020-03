Anzeige

Hilfe Konzert für Regensburger Seenotretter Auch die Regensburger Retter von Sea Eye spüren die Folgen der Corona-Krise. Ein Konzert soll beim Weiterhelfen helfen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Regensburger Retter von Sea Eye bekommen die Corona-Krise ebenfalls zu spüren. Sie möchten weiter helfen. Foto: Fabian Heinz/Sea Eye

Regensburg.Die Corona-Pandemie stellt gerade für Flüchtende und Migranten eine ungeahnte existenzielle Gefahr dar. Auch die Regensburger Retter von Sea-Eye spüren die Folgen der Corona-Krise täglich. Deshalb gibt der Liedermacher Stefan Stoppok am Donnerstag, 26. März, um 14 Uhr live aus seinem Wohnzimmer ein Soli-Konzert für Sea-Eye. Die fünfzehnminütige Show wird über die Facebook Kanäle von Stoppok und Sea-Eye und auf der Website von Sea-Eye zu sehen sein.

Bei der Corona-Pandemie handelt es sich um eine weltweite Krise, die Menschen überall bedroht. „Hierunter sind auch viele Menschen, die weitaus schutzloser und verletzlicher sind als andere“, heißt es in einer Mitteilung von Sea-Eye. Besonders Flüchtende seien von der Corona-Krise bedroht. Denn sie verfügten über keine Wohnung und häufig nicht einmal über ein Zelt. In überfüllten Lagern könnten sich Flüchtende nicht von anderen Menschen separieren. Gleichzeitig mangele es ihnen an hygienischen Mitteln wie sauberes Trinkwasser, Seife oder Toiletten. Zudem hätten die meisten Flüchtende keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und sind im Krankheitsfall völlig schutzlos.

„Lasst uns deshalb in dieser schwierigen Zeit für uns alle nicht die Verwundbarsten vergessen und allen weiterhelfen“, sagt Liedermacher Stoppok. Die Lage der Flüchtenden verschlimmert sich dadurch, dass Hilfsorganisationen in ihrer Arbeit eingeschränkt sind. Auch Sea-Eye muss sich in seiner Arbeit an die neuen Bedingungen anpassen, ist aber grundsätzlich einsatzbereit. Seit Anfang März muss der Verein mit einem Spendeneinbruch kämpfen, der im schlimmsten Fall auch die Existenz des Vereins bedrohen könnte, wie die Regensburger Retter ausführen. Deshalb sei Sea-Eye auch gerade in der Corona-Krise auf Spenden angewiesen, um denjenigen zu helfen, die sich derzeit absolut schutzlos auf der Suche nach Sicherheit befinden.

Das Soli-Konzert wird unter dem #weiterhelfen auf der Facebook-Seite des Künstlers und der Website von Sea-Eye verbreitet:

https://www.facebook.com/Stoppok.de/

www.sea-eye.org/stoppok

Der Verein Sea-Eye e.V. wurde 2015 in Regensburg gegründet. Mit den umgerüsteten Fischkuttern Sea-Eye und Seefuchs beteiligten sich laut Angaben des Vereins mehr als 800 ehrenamtliche Rettungskräfte, in über 60 Missionen, unter niederländischer Flagge an der Rettung von 14.906 Menschen. Im Sommer 2018 entschied die Vereinsführung ein neues Schiff unter deutscher Flagge in den Einsatz zu senden. Die Alan Kurdi war das erste Schiff einer Hilfsorganisation unter der Bundesflagge. Ihr Einsatz rettete bis heute 538 Menschen das Leben.