Korruptionsaffäre Korruptionsaffäre: Entscheidung naht Diese Woche will das Landgericht Regensburg verkünden, ob es zu einem Prozess gegen Wolbergs und weitere Beschuldigte kommt.

Mail an die Redaktion Das Landgericht Regensburg ist mit der Prüfung der Anklageschrift fertig. Eine Entscheidung steht bevor. Foto: dpa

Regensburg.Das Landgericht Regensburg hat eine Entscheidung im Fall Wolbergs angekündigt. Es zeichne sich ab, so Gerichtssprecher Thomas Polnik in einer E-Mail an die Medien, „dass die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Regensburg in der zweiten Hälfte dieser Woche eine Entscheidung treffen wird“. Ab Donnerstag, 1. März, könne mit einer Bekanntgabe gerechnet werden, heißt es in der Information an die Medien.

Das Gericht muss darüber entscheiden, ob sie die Anklage gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Wolbergs, gegen Bauträger Tretzel, dessen ehemaligen Mitarbeiter sowie den früheren Fraktionsvorsitzenden der SPD, Norbert Hartl, zulässt und einen Prozess terminiert.

Den Beschuldigten wird unter anderem Bestechlichkeit und Bestechung sowie Beihilfe dazu vorgeworfen.

