Corona Krise: Krones will 500 Stellen abbauen Neuer Schlag für den Wirtschaftsstandort Regensburg: Die Krones AG geht weitere Schritte. Bei Conti wächst indes der Ärger.

von Christine Strasser und Jan Petermann

Mail an die Redaktion Auch in den Krones-Werken im Ausland soll es ähnliche Maßnahmen geben. Foto: Frank Mächler/picture alliance / dpa

Neutraubling.Ein Sparprogramm, Stellenstreichungen schon 2019 und jetzt schiebt Krones noch ein Freiwilligenprogramm nach. Der Abfüllanlagenhersteller geht davon aus, damit in allen deutschen Werken 500 Stellen abbauen zu können, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Wie stark der Stammsitz in Neutraubling betroffen sein werde, lasse sich nicht abschätzen, sagte Krones-Sprecherin Ingrid Reuschl. Auch im Ausland werde es ähnliche, zeitlich begrenzte Programme zum Stellenabbau geben.

###### ##### ### ### ### ####################, ### ############## ############ ########### ####, ######## ### ######## ### ###### #### ### ######### ## ### ######### ########## ###########. ############, ### ######## ## ########## ###################### ########### #### ## ############ ############# ##### ####, ###### ########### ############## ################## #########. ########## ###### ##### ############, ### ## ##### #### ##### ####, ######## ### ##### ######## ## ### ############ ############, ########## ### ###########. ## ### #### ######-###### ## ########### ######## #### ## ### ########.

### ###### #### #########

###### ############# ######## ## ##### ### „####### ############## ### ### ################### ##########“ ####– #### ### ### ######-#### ## ######## ########### ##### – ### ### #########, ##### ###### ######, ###### ################ ### ############### ### ## ###### ##########. #### ##### ## ### ######## ######## ### ### ### #### ####### ######-########### ######### #### ### ### ### ############# ### ## „############ ##########“, #### ## ## ########## ###, ################ ###### ### ############# #########. „### ### ######## ### ### ######### ############“, ######### ######.

###### ## ##### #####-######

### ########### ##### #### ### ######## ####### #### ###### #########. ##### ### ###### ###### ######### ########### ##### ### ### ###. ### ###-####### #####, ########## ### ########### ## ### ############# ### ########## ## ###### ### ####### #### #### #### #############. ### ############ ##### #### #### #########. ### #### ### ##### ######### #### #### ###, #### ##. ### ##### #### #### ### ###### ######### ############# ############ ########## #### ############ ############## ### ####. ###### ##### ##### ############ ### ######### ### ########### ###### ######. #### ### #### #### ### ########, #### #### ######### ########### ###### #######. ### ############ ## ### ##### ### ########## ##: ## ### ######## ##############, ##### ## ### ####### ############## ######.

## ###### ###### ### ######## ### ########### #### ##-######-####### ##########, ######## ### ########## – ## ###### #### #### ### ########## #### ########### ######. #### #########, ######### ### ############### ### ## ###### ##########, #### ####### ######: „### ############## ### ########### #### ### #### ## ######-####### ############# ######. ### ######## ###### ### ################ ## ################ #########. (...) #### ##### #### ########: ##### ######, ##### ### ##############, ####### ################# ### ### #####, ### ### #### ### ######## ########. ###### #### ### ########## ######## ### #### ######### ######.“ ########### ########## ###### ## ########## ##### ### ############ ##### ### ############, ### ### ### ######## ########## ######### ######### #### ####, ###########. #### ###### ### ########### ### ####### #### #### ### ### #####.