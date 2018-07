Gericht Lebenslange Haft für Giftmord Das Hofer Landgericht sieht es als erwiesen an, dass die Regensburgerin ihren Nebenbuhler aus Eifersucht umgebracht hat.

Merken

Mail an die Redaktion Die Angeklagte mit ihren Anwälten Bernhard Löwenberg (l) und Georg Wolfrum im Gerichtssaal: Für einen Giftmord hat das Landgericht Hof sie zu lebenslanger Haft verurteilt. Foto: Matthias Merz/dpa

Hof.Im Hofer Giftmord-Prozess hat das Landgericht die Angeklagte zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die 39-jährige Miriam P. aus Regensburg hatte am 13. November vorigen Jahres dem damals 64-jährigen Manfred J. aus Nagel einen mit Glykol versetzten Cocktail angeboten. Der ahnungslose Mann trank den Gift-Cocktail und war am 1. Dezember an den Folgen gestorben. Das Gericht wertete die Tat der 39-Jährigen als Mord.

Damit folgte die Kammer dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger hatten auf eine Freiheitsstrafe von höchstens fünf Jahren plädiert. Sie argumentierten, dass die Angeklagte Miriam P. ihr Opfer nur für ein paar Tage ins Krankenhaus bringen wollte, um in Ruhe eine lesbische Beziehung zu ihrer Freundin aufbauen zu können, die – für sie überraschend – ein halbes Jahr zuvor von Regensburg nach Nagel zu Manfred J. gezogen war.

Die Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses am Montag zwar eingeräumt, dass sie dem 64-Jährigen im Landkreis Wunsiedel das Frostschutzmittel Glykol ins Getränk gemixt hatte, eine Mordabsicht jedoch bestritten. Sie habe sich im Internet über Gift informiert, aber nicht alles verstanden. Sie machte dafür eine angeborene Intelligenzminderung verantwortlich. Ein Gutachter stufte die Angeklagte allerdings als voll schuldfähig ein.

„Die Kammer ist überzeugt, dass die Angeklagte in direktem Vorsitz gehandelt hat“, sagte deren Vorsitzender, der Vizepräsident des Landgerichts Bernhard Heim. Nach langer ambulanter Therapie habe zuletzt ein mehrwöchiger Aufenthalt im Bezirkskrankenhaus Regensburg Miriam P. bestärkt, ihr Leben aktiver zu gestalten und ihre Ziele konsequent zu verfolgen.

Liebeswahn und ein Plan

Dazu gehörte auch die – nur von ihr so empfundene – lesbische Liebe zu ihrer Bekannten Angelika O. Die Auswertung vieler Textnachrichten auf dem Handy der Angeklagten zeige, wie sich Miriam P. in eine fixe Idee verrenne und die Wirklichkeit völlig ausblende, sagte der Vorsitzender Richter.

Aus der Auswertung der Daten von Handy und Computer könne man auch erkennen, dass zu dem Liebeswahn ab August 2017 der Plan hinzutrete, Manfred J. zu vergiften, um ihn aus dem Weg zu räumen. Als auf einer Internetseite Glykol als „potenziell tödlich“ bezeichnet wurde, habe Miriam P. extra auf der Internetseite des Duden nachgeschlagen, was das Wort „potenziell“ eigentlich bedeute. Am 2. Oktober kündigte sie ihrer Freundin Angelika O. an, dass sie die Angelegenheit ihrer Beziehung nun noch ernsthafter betreiben werde. Am Tag zuvor hatte sie bei Amazon das Glykol bestellt. Zur Mörderin sei Miriam P. geworden, weil sie das Mordmerkmal der Heimtücke verwirklicht habe, sagte Heim. Manfred J. sei arg- und wehrlos gewesen, als er den ihm gereichten Gift-Cocktail trank. Geschmeckt habe er ihm nicht, er habe ihn nur aus Höflichkeit gegenüber der Besucherin getrunken.

Miriam P. schwieg

Abgerundet wird das Bild nach Ansicht der Richter durch das Verhalten nach der Tat. In keiner Weise sei Miriam P. geschockt darüber gewesen, dass die Folgen weit über das hinausreichten, was einem Mattsetzen für ein paar Tage entsprochen hätte. Obwohl Miriam P. die Einzige war, die wusste, was geschehen war, habe sie den Dingen ihren Lauf gelassen. Auch das könne man ihren Handydaten entnehmen. Nach einem Klinikbesuch beim sterbenskranken Manfred J. habe sie zunächst nach dem Zusammenhang von Glykol und Nierenversagen gesucht – und vier Minuten später das Kinoprogramm in Marktredwitz erkundet. Während ihre Freundin Angelika O. fassungslos am Krankenbett stand, habe sich die Angeklagte ein Nasen-Piercing setzen lassen.

Verteidiger Georg Wolfrum kün-digte unmittelbar nach der Urteilsverkündung an, dass seine Mandantin Revision einlegen werde.

Die Mittelbayerische ist regelmäßig bei Prozessen am Regensburger Land- oder Amtsgericht vor Ort.

Erhalten Sie täglich die aktuellsten Nachrichten aus der Region bequem via WhatsApp auf Ihr Smartphone. Alle Infos dazu finden Sie hier.