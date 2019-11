Anzeige

Arbeitsmarkt Mit dem 365-Euro-Ticket zur Lehrstelle In Ostbayern blieben zum Start ins Ausbildungsjahr 1334 Lehrstellen unbesetzt. Die Handwerkskammer fordert ein Azubi-Ticket.

Merken

Mail an die Redaktion „Azubis gesucht“ steht auf einem Banner bei einer Berufsorientierungsmesse. In Niederbayern und der Oberpfalz blieben zum Start ins Ausbildungsjahr mehr als 1300 Lehrstellen unbesetzt. Foto: Martin Schutt/dpa

Regensburg.Deutschlandweit sind zum Start in das Ausbildungsjahr 2019 17 400 Lehrstellen im Handwerk unbesetzt geblieben, allein 1334 davon in Niederbayern und der Oberpfalz. Gründe sind zum Beispiel rückläufige Schulabgängerzahlen und der anhaltende Trend zur akademischen Bildung. Auch fehlendes Wissen über die Chancen einer dualen Ausbildung haben Konsequenzen für den Lehrlingsbestand, betonen Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer, und Hauptgeschäftsführer Jürgen Kilger. Sie unterstreichen: Auch die Erreichbarkeit von Ausbildungsplätzen stelle eine Hürde darf. Erleichterung soll das „Azubiticket“ bringen, das die Vollversammlung der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz in einem Pressepapier am Montag fordert.

„Beim Thema Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen sind die ländlichen Regionen Ostbayerns besonders betroffen, Jugendliche müssen viele Kilometer zum Ausbildungsbetrieb, zur überbetrieblichen Ausbildungsstätte und Berufsschule pendeln und sind dabei auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Unterstützung der Mobilität von Lehrlingen ist deshalb ein entscheidender Ansatzpunkt zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses“, sagt Kammer-Präsident Georg Haber.

Die 48-köpfige Vollversammlung der Handwerkskammer fordert mit einer einstimmig verabschiedeten Resolution zur Mobilitätsförderung das sogenannte „Azubiticket“. Für 365 Euro, einen Euro pro Tag, soll es bezuschusste Jahrestickets für öffentliche Verkehrsmittel geben. „Bislang profitieren Auszubildende oft nicht von preiswerteren Fahrkartenangeboten wie es Schüler oder Studenten tun, doch das ist ungerechtfertigt“, sagt Haber. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel stelle für Lehrlinge eine hohe finanzielle Belastung dar, die bis zum Ausbildungsabbruch führen kann. „Gleichzeitig brauchen wir in den ländlichen Flächenregionen einen generellen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, um eine Alternative zum privaten Auto zu haben“, ergänzt Hauptgeschäftsführer Kilger.

Anspruch auf dieses Ticket sollen laut den Handwerksvertretern alle Auszubildenden, Teilnehmer von Einstiegsqualifizierungen und später auch Meisterschüler haben. Das Azubiticket soll uneingeschränkt nutzbar sein und wegen möglicher länderübergreifender Berufsschulstandorten bestenfalls einen bundesweiten Geltungsbereich haben. Die Finanzierung erfolge dann durch das Bundesland Bayern, bei deutschlandweiter Reichweite auch durch den Bund.

Hier geht es zur Wirtschaft.

Weitere Nachrichten aus Regensburg lesen Sie hier.

Hier geht es zum Bayern-Teil.