Niederbayer (24) seit einer Woche spurlos verschwunden: Ist er in Regensburg?

Mail an die Redaktion Trotz intensiver Nachforschungen konnte sein derzeitiger Aufenthaltsort bislang nicht ermittelt werden. Vielleicht halte sich der Gesuchte in Regensburg auf, teilte die Polizei mit. −Symbolbild: dpa

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten. Foto: Polizei

Straubing, Stadt.Bereits seit Freitag, 21. April wird aus dem beruflichen Trainingszentrum (BTZ) Straubing ein 24-Jähriger vermisst. Die Polizeiinspektion Straubing wandte sich am 28. April an die Öffentlichkeit und bat die Bevölkerung um Mithilfe.

Am 21. April verließ der junge Mann das BTZ Straubing in unbekannte Richtung. Am Montag, 24. April ist er zum Berufstraining nicht erschienen. „Ob persönliche Gegenstände wie Geldbeutel, Mobiltelefon, etc. mitgeführt werden, ist nicht bekannt“, so ein Polizeisprecher. Über das Mobiltelefon ist der Vermisste jedoch nicht erreichbar.

Trotz intensiver Nachforschungen konnte sein derzeitiger Aufenthaltsort bislang nicht ermittelt werden, hieß es am Freitag. Sämtliche Anlaufadressen verliefen negativ. Eventuell halte er sich an seinem Geburtsort Regensburg auf.

So beschreibt die Polizei den Vermissten:

Dominik Kargl ist 175 cm groß, von kräftiger Statur, hat kurze, dunkelbraune Haare, trägt in der Regel lässige/oversized Kleidung und hat eine ungepflegte Erscheinung.

Hinweise an die zuständige Polizeiinspektion Straubing, Theresienplatz 50, 94315 Straubing, Tel. 09421/868-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

