Oberpfälzer FDP-Chef pocht bei Bezirksparteitag auf längere Atomlaufzeiten von Christine Schröpf

Der frisch im Amt bestätigte Bezirkschef Uli Lechte lässt bei den Grünen nicht locker und stichelt auch gegen CSU.

Freystadt.Die FDP setzt im Oberpfälzer Bezirksvorstand auf Kontinuität und Angriffslust: Beim Parteitag am Sonntagabend wurde zunächst der Regensburger Bundestagsabgeordnete Uli Lechte an der Spitze bestätigt.

Als Vizes im Amt bleiben Bezirksrat Stefan Potschaski (Landkreis Regensburg), Sandra Pauly (Weiden) und Sascha Renner (Neumarkt). Mit dieser Führungsriege starten die Liberalen in die letzten zwölf Monate vor der Landtagswahl. Die CSU will man im Wahlkampf unter anderem mit dem Volksbegehren zur Verkleinerung des Landtags unter Druck setzen. Seine Partei erhalte für diese Initiative bereits viel Zuspruch, sagt Lechte. Ziel ist, dass im Parlament nur noch für maximal 160 Abgeordnete Platz ist – aktuell sind es wegen Überhang- und Ausgleichsmandaten 205.

Die FDP steht im Freistaat freilich selbst unter Druck. Im jüngsten Bayerntrend hatte die Partei in der so genannten Sonntagsfrage nur noch drei Prozent erzielt und würde damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Lechte wischt das weg. „Vor kurzem lagen wir in einer anderen Umfrage bei sieben Prozent. Das Pendel schlägt stark aus“, sagte er. Bis zur Wahl im Herbst 2023 seien die aktuellen Probleme in der Berliner Ampel-Koalition gelöst und der Trend werde wieder nach oben zeigen. Lechte spielt damit auf den Streit mit den Grünen um längere Atomlaufzeiten an. Die FDP will die drei noch laufenden Kraftwerke in Deutschland bis 2024 am Netz lassen.

Die Grünen pochen dagegen darauf, dass mit Isar 2 und Neckarwestheim 2 nur zwei von drei Kraftwerken längstens bis April 2023 in Reserve gehalten und nur in der Not genutzt werden. Lechte denkt nicht ans Einlenken: Bayern werde noch in diesem Winter „jede Energie brauchen, die wir bekommen können“.