Corona Oberpfalz: Leichter Anstieg an Verstößen Trotz Frühlingswetter und Palmsonntag: Die Polizei musste am vergangenen Wochenende nur leicht mehr Menschen ermahnen.

Mail an die Redaktion Auch am vergangenen Wochenende lockte das Wetter die Menschen trotz Ausgangbeschränkungen nach draußen. Foto: Maciejewski

Oberpfalz.Trotz des sonnigen Wetters gab es am Wochenende nur eine leichte Steigerungen bei den Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung in der Oberpfalz. Weiterhin hielt sich nach Angaben des Polizeipräsidiums der Oberpfalz der überwiegende Großteil der Menschen an die geltenden Regeln. Dennoch gab es einige Vorfälle: Von Freitag bis Montag mussten in der Oberpfalz knapp über 400 Anzeigen wegen verschiedener Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung gefertigt werden, heißt es im Bericht des Präsidiums. Den Anzeigen seien weit über 3000 Kontrollen vorausgegangen. Zur Unterstützung wurden auch Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Verstöße wurden oberpfalzweit beispielsweise im Rahmen von Grillpartys bekannt. Auch Personen, die sich im Freien zum Konsum von Alkohol getroffen haben, mussten angezeigt werden.

