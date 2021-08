Anzeige

Autobauer Produktion bei BMW läuft wieder an Das BMW-Werk in Regensburg fährt nach zwei Wochen wieder hoch. Ein Unternehmenssprecher schildert, wie weitergearbeitet wird.

Merken

Mail an die Redaktion Der Chipmangel hat den Autobauer BMW auch in Regensburg ausgebremst. Foto: BMW Group

Regensburg.Im BMW-Werk Regensburg ist die Sommerpause vorbei. Am Montag fuhr der Autobauer nach zweiwöchigem Stillstand die Produktion wieder hoch. Ein Unternehmenssprecher skizziert, wie nun weitergearbeitet wird.

Der Chipmangel führte bei BMW zu Produktionsausfällen in zahlreichen Werken. Ende Juli waren in Deutschland die Werke Regensburg, Dingolfing und Leipzig betroffen. ab dem 26. Juli wegen Engpässen bei Zulieferteilen eine Woche zum Erliegen. Danach war ohnehin eine Woche Werksferien geplant. Nun ist auch diese vorbei.

Wiederbeginn mit zwei Schichten

Unternehmenssprecher Eric Metzler sagte, dass im Regensburger BMW-Werk gerade „ganz normales Programm“ gefahren werde. Das bedeutet: Täglich wird in zwei Schichten gearbeitet. Was Regensburg im Moment zugutekomme, sei, dass für andere deutsche Werke ohnehin gerade noch reguläre Betriebsferien angesetzt seien. Deshalb werde Regensburg gerade mit der Menge an verfügbaren Teilen versorgt.

Im Regensburger BMW-Werk wird wieder im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Foto: Uwe Moosburger/altrofoto.de

Eine dauerhafte Entwarnung ist das jedoch nicht. BMW muss in Sachen verfügbarer Mikrochips auf Sicht fahren. Im Regensburger Werk gilt seit dem Frühjahr ein neues Arbeitszeitmodell für mehrere tausend Mitarbeiter. Auf Basis dieser neuen Systematik kann der Standort laut BMW auf starke Volumenschwankungen reagieren, die sich auch in Folge der Pandemie ergeben. Ein Kernpunkt des neuen Arbeitszeitmodells ist die „variable Gangschaltung“. Sie ermöglicht es, die Produktionskapazitäten der Nachfrage anzupassen – nach oben wie nach unten. Ein Stellhebel ist die Anzahl der Schichten in den einzelnen Fertigungsbereichen des Werkes.

Chipmangel ist ein Geschäftsrisiko

Fehlende Mikrochips und steigende Rohstoffpreise seien „ernstzunehmende Risiken für unseren weiteren Geschäftsverlauf“, sagte Vorstandschef Oliver Zipse vergangene Woche bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen in München. Vor kurzem habe es europäische Werke getroffen, jetzt werde in China teilweise nur im Ein-Schicht-Betrieb produziert. Finanzvorstand Nicolas Peter betonte, ohne die Engpässe könnte BMW dieses Jahr wohl 70 000 bis 90 000 Autos mehr verkaufen.

Für das Gesamtjahr peilt BMW Verkäufe auf dem Niveau von 2019 an, und in der Autosparte sollen annähernd 9 Prozent vom Umsatz als Betriebsgewinn hängenbleiben. Im ersten Halbjahr hatte BMW sogar 13 Prozent geschafft. Die Prognose setze voraus, dass sich weder die Corona-Pandemie noch die Halbleiter-Knappheit deutlich verschärften und die Rohstoffpreise stabil blieben, sagte Peter. „Mit zunehmender Dauer der Lieferengpässe wird die Situation allerdings angespannter. Wir rechnen auch im zweiten Halbjahr mit Produktionseinschränkungen und damit verbundenen Auswirkungen auf den Fahrzeugabsatz.“

Rund 9000 Beschäftigte fertigen im Werk in Regensburg täglich etwa 1400 Fahrzeuge, vor allem die SUV-Typen X1 und X2. Mit den Plug-in-Hybrid-Varianten des BMW X1 und des BMW X2 sind die ersten elektrifizierten Regensburger bereits erfolgreich unterwegs. (ct/dpa)