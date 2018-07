Prozess Regensburgerin suchte online Mordrezepte Eine 39-Jährige soll für den qualvollen Tod eines Mannes verantwortlich sein. In Hof begann nun der Prozess.

Von Joachim Dankbar

Mail an die Redaktion Am Landgericht Hof hat der Prozess gegen eine 39-Jährige aus Regensburg begonnen, der vorgeworfen wird, einen 64-Jährigen durch Verabreichen von Gift getötet zu haben. Foto: Matthias Merz/dpa

Hof.Der Tod kostete nur 12,90 Euro und war problemlos bei Amazon zu bestellen: In einer gelben Plastikflasche mit gelbem Etikett wurde mit der Post das Ethylenglykol geliefert, das den 64-jährigen Manfred J. das Leben kosten sollte. „Einen guten Schluck davon“ mischt Miriam P. aus Regensburg mit Fruchtsaft und füllt den tödlichen Cocktail in eine Glasflasche. Die nimmt sie am 13. November 2017 mit, als sie ihre Freundin Angelika O. und deren neuen Partner Manfred J. im Fichtelgebirge besuchen will. Mit dem Rest wischt sie den Fußboden ihrer Regensburger Wohnung.

Der gute Schluck reichte für einen grauenvollen Tod. Wie die 39-Jährige am Montagvormittag vor dem Landgericht Hof über ihre Verteidiger erklären ließ, schenkte sie den Cocktail nach dem Abendessen Manfred J. ein. Von Angelika O. weiß sie, dass diese keinen Alkohol trinkt. Auch Manfred J. schmeckt der Drink nicht besonders. Seiner Freundin sagt er später, dass er nur aus Höflichkeit davon getrunken habe. Einen Rest lässt er im Glas zurück. Noch in der Nacht verschlechtert sich der Gesundheitszustand dramatisch. Manfred J. wacht auf, ihm ist schlecht und seine Sprache ist verwaschen. Er taumelt gegen die Wand des Schlafzimmers. Ein Rettungswagen bringt ihn ins Krankenhaus nach Marktredwitz. Dort tippen die Ärzte zunächst auf einen Schlaganfall. Später wird klar, dass es sich um eine Vergiftung handeln muss.

Ein 18-tägiger Todeskampf

Zunächst versagen die Nieren von Manfred J., dann erleidet er einen Hirnkrampf und muss von da an künstlich beatmet werden. Am Ende seines fast 18-tägigen Todeskampfs ist er erblindet, etliche weitere Organe haben ihren Dienst versagt.

Das habe sie nicht gewollt, lässt Miriam P. jetzt über ihre Verteidiger im Gerichtssaal versichern. Sie habe Manfred J. nur ein paar Tage aus dem Weg räumen wollen, um ungestört mit Angelika O. zusammen sein zu können. Seit längerem ist sie in die Freundin verliebt, die sie 2013 in einem Baumarkt in Regensburg kennengelernt hat. Dann aber sei Angelika O. zu Manfred J. nach Nagel im Landkreis Wunsiedel gezogen. Miriam P. hofft: Wenn Manfred J. ein paar Tage ins Krankenhaus muss, dann könnte sich Angelika O. ja vielleicht doch noch für sie entscheiden.

Juristisch könnte man das als Körperverletzung mit Todesfolge werten. Oberstaatsanwalt Armin Zuber hat jedoch einen Mord angeklagt und dafür sprechen viele Fakten. Zum Beispiel eine Internetseite, die Miriam P. vor ihrer Reise zu Rate gezogen hat. Die Frage dort lautete wörtlich: „Ich will meinen Mann vergiften, wie mache ich das, ohne Spuren zu hinterlassen?“.Wie die Ermittler der Kripo Hof später herausfinden, beschäftigt sich Miriam P. schon Monate vor der Tat mit möglichen Giften. Sie recherchiert im Internet zu „giftigen Pflanzen im Garten“ ebenso wie zu den Wirkungen von Thallium, das auch als Rattengift eingesetzt wird. Auch Propofol zieht sie in Erwägung, das Narkosemittel, das Michael Jackson zum Verhängnis geworden ist.

Zwei Schluck sind bereits tödlich

Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung werden später hochgiftige Rizinus-Samen ebenso gefunden wie ein Mix aus Weinbrand und Koffein-Tabletten. Letztlich fällt ihre Wahl auf Glykol, eine geruchslose, sehr süße Chemikalie, die dem Alkohol nahe verwandt ist. Zwei Schluck davon sind tödlich. Eine Behandlung ist nur in einem kurzen Zeitraum nach der Aufnahme noch möglich. Diese Zeit verstreicht ohne wirksame Therapie. Schuld daran sei Miriam P. sagt Angelika O., die Partnerin des Opfers. Unter Tränen schildert sie dem Gericht, wie Miriam P. sich in den Tagen nach der Vergiftung ahnungslos gegeben habe. Sie sei mit zum Krankenhaus gefahren und habe dort im Park den Hund ausgeführt, während die Verwandten am Bett des nicht mehr ansprechbaren Manfred J. standen. Einmal habe sie sich sogar an einem Piercing-Studio absetzen lassen und dort einen Nasenschmuck einziehen lassen. Im Haus des Opfers dekoriert sie abends das Bett von Angelika O. mit Herzen und Luftballons. „Ich habe alles in ihr Gästezimmer geschmissen“, sagt Angelika O. Immer wieder fragen die Ärzte, was Manfred J. zu sich genommen haben könnte, doch Miriam P. offenbar sich nicht.

Dass die Freundin seit einiger Zeit unrealistische Fantasien über eine Verbindung gehabt habe, sei ihr schon bewusst gewesen, berichtet Angelika O.. Sie habe diesen Vorstellungen jedoch keinerlei Nahrung gegeben. Sie und Manfred J. hätten Miriam P. ins Fichtelgebirge eingeladen, damit sie selbst sehen könne, dass sie den Partner für das Leben gefunden habe. Erst eine SMS ihrer Tochter habe ihr die Augen geöffnet, sagt Angelika O.. Ihr habe Miriam P. geschrieben, dass sie mit der Freundin händchen-haltend durch das Fichtelgebirge gehe. Angelika O.: „Da bin ich wie eine Rakete hoch gegangen.“ Sie stürmt in das Gästezimmer und weckt ihre Besucherin auf. Sie will wissen, was sie Manfred J. verabreicht hat. Zögernd und nur stückchenweise gibt sie in der Nacht und am nächsten Tag preis, was sie getan hat. Doch die Ärzte wollen Gewissheit. Mit Miriam P. fährt sie nach Regensburg, um die Flasche mit dem restlichen Glykol zu holen. In hohem Tempo geht es zurück. „Ich dachte, jede Minute zählt“, erinnert sich Angelika O.. Doch die Uhr für Manfred J. war schon abgelaufen. Er stirbt zwei Wochen später, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben.

Als Überbringerin der Flasche wird Angelika O. eine Nacht lang festgenommen. Dann holt sich die Kripo Miriam P., die sich in ein Nervenkrankenhaus aufnehmen ließ. Noch auf der Fahrt nach Hof legt sie ein umfängliches Geständnis ab. Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.

