Musik Seelenmassage von Hansi Hinterseer Der Frauenschwarm aus Tirol war in der Regensburger Donauarena. Mit seiner Schmusestimme verzaubert er die Herzen.

Von Angelika Lukesch

Mail an die Redaktion Hansi Hinterseer sang in der Regensburger Donauarena von der Liebe und seiner Heimat Tirol. Foto: Jens Niering

Regensburg.Einmal im Jahr ist in Regensburg Hansi-Hinterseer-Zeit. Dann rollen die Busse aus der ganzen Region an und die Fans, die ihrem Hansi schon seit mehr als 20 Jahren die Treue halten, strömen in die Donauarena. Sie alle wollen sich einen Abend lang von all dem grellen Vergnügungs- und Unterhaltungsgewitter in den Medien erholen und sich ein Stück „heile Welt“, ein klein bisschen „früher“ wieder zurückholen.

Der Tiroler Frauenschwarm kommt immer im Frühling in die Oberpfalz. Seine Anwesenheit legt sich auf die Seelen seiner Fans wie der wärmende Sonnenschein nach einem langen Winter. „Der Hansi Hinterseer ist mir einfach der Liebste. Ich freue mich schon das ganze Jahr auf sein Konzert“, sagt eine ältere Regensburger Dame. Der Konzertbesuch ist eine Anstrengung für sie. Zu Fuß tut sich die Rentnerin schwer. „Aber den Hansi lasse ich mir deswegen nicht entgehen!“

Die Musik ist „wie Medizin“



Die Augen der Dame leuchten, auch wenn sie sich nur einen Platz auf den Rängen leisten kann. Das stört sie nicht. „Hansis Musik ist mir das Wichtigste. Die tut meinem Herzen gut. Das ist wie Medizin“, strahlt sie. Es ist eine Begabung des Tirolers, seinem Publikum mit leicht eingängigen, melodischen Liedern die Seele zu streicheln und sie dann mit wohldosierten Einlagen von schnelleren Rhythmen, zumeist aus dem Bereich der Volksmusik, anzuregen.

Manch einer würde kritisieren, dass ein Konzert von Hansi Hinterseer zu wenig „action“ biete. Doch nicht nur das Motto „schneller, lauter, greller“ bindet Fans an einen Künstler, sondern auch eine verlässlich angenehme und entspannende, musikalische Seelenmassage, wie sie Hansi Hinterseer seinen Fans erteilt.

Die Karriere des Johann Ernst „Hansi“ Hinterseer ist ungewöhnlich und wird von seinen Fans mit Stolz betrachtet. Anfang der siebziger Jahre war er als Skirennläufer für Österreich recht erfolgreich unterwegs. Sechs gewonnene Weltcuprennen, eine WM-Medaille und die Riesenslalom-Weltcupwertung der Saison 1972/73 waren seine größten sportlichen Erfolge. Seit 1994 widmet er sich der Musik. Produzent Jack White entdeckte Hansi Hinterseers Gesangstalent zufällig auf einer Geburtstagsparty. Ein Plattenvertrag folgte. Zwar zeichnet sich Hansi Hinterseers Stimme nicht durch besondere Stärke und Fülle aus – doch hierfür gibt es ja moderne Helferchen. Seine Fans stören sich daran nicht, sie schätzen die besonderen Qualitäten dieser Stimme. Sie klingt weich und zärtlich. Der Tiroler Akzent wirkt sympathisch. Auch wenn Hansi Hinterseer mit seinem Publikum spricht, entfacht er so ein Gefühl von Wärme, Behaglichkeit und Ruhe.

Es ist eine wahre Schmusestimme, nicht so kräftig wie die von Julio Iglesias, aber vom Timbre und der Wirkung her sehr ähnlich. Seinem Publikum in der Donauarena bringt Hansi Hinterseer eine ausgewogene Mischung von alten und neuen Hits mit. „Heut’ ist dein Tag“, „Ja nur du“ und „Ich möcht’ so gern das Glück spazieren trag’n“ erklingen und besingen die Freude einer guten Beziehung. Auch „Lebenslänglich mit dir“ und „Egal wohin du gehst“ erzählen von Liebe, Verständnis und Treue. Viele der Melodien wiegen sich im Dreivierteltakt, die ersten Tanzpaare eilen schon bald vor die Bühne, um sich in den eingängigen Melodien zu verlieren.

Er verdrängt selbst Lady Gaga Gold und Platin: Hansi Hinterseer erhielt insgesamt dreißig Goldene und Platinschallplatten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Vor Lady Gaga: Lady Gaga und die Black Eyed Peas verdrängte Hansi Hinterseer im Jahr 2016 von der Spitze der Albumhitparade in Dänemark mit seinen CDs „The Danish Collection“. Auch mit seinem nächsten Album erreichte er den Spitzenplatz der dänischen Charts.

Wachsfigur: Eine Wachsfigur des Tirolers steht seit 2014 in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett.

Familie: Mit dem Schweizer Model Romana Hinterseer ist der Sänger seit 1986 verheiratet. Das Ehepaar hat zwei Töchter. 2016 wurde Hinterseer erstmals Opa. Hinterseers Neffe Lukas steht seit 2013 im Kader der österreichischen Nationalmannschaft, spielte beim FC Ingolstadt und aktuell beim VfL Bochum.

Wenn die Wangen rot werden



Doch Hansi Hinterseer kann auch schnell. Vor allem wenn er auf der Ziehharmonika zusammen mit seinem Freund Luis vom „Tiroler Echo“, das ihn seit Jahren treu begleitet, in die Tasten greift. Da wirbeln die Tanzpaare zur Freude des Entertainers bei der Polka und beim Dreher so schnell herum, dass die Wangen rot werden. Natürlich nimmt Hansi Hinterseer sein Publikum auch mit nach Kufstein, in „Die Perle Tirols“, lässt die „Bergsymphonie“ erklingen, singt „Komm mit mir in die Berge“ und beschwört die „Glocken der Heimat“. Seine in all seinen Konzerten als Thema dominierende Liebe zur Heimat wird vom Publikum voll Inbrunst mitgetragen. Heimatliebe kennt eben jeder – sei es nun Tirol oder die Oberpfalz.

Hansi Hinterseer hat erst kürzlich zugegeben, dass er gar keine Noten lesen könne. In der Oberpfalz gibt es für solche Musiker einen Ausdruck: Ohrwaschel-Musikanten. Dass die Theorie nicht immer ausschlaggebend sein muss für einen Erfolg in der Praxis, dafür ist Hansi Hinterseer ein sehr gutes Beispiel. Er brachte bislang mehr als drei Dutzend Platten heraus, ist als Schauspieler und Moderator erfolgreich.

Hinterseer weiß sich zu präsentieren, seine mittlerweile 64 Jahre sind ihm nicht anzusehen. Der dauerblonde Haarschopf und die sportliche Figur tun das Ihre dazu. Im zweiten Teil seiner Show tauscht er das Trachtenhemd gegen einen eleganten Anzug. Er singt „Wenn einmal keinmal wär“, „Halt mich“ und intoniert eine flotte „Fiesta“, ein bisschen wie seinerzeit Rex Gildo. Seine Fans sind begeistert.

